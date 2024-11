La Talpa, Paola Perego lancia un messaggio a Diletta Leotta

Al via La Talpa con Diletta Leotta. Sui social è arrivato l’inatteso messaggio di Paola Perego, ultima conduttrice del reality show.

Tutto è pronto per una nuovissima edizione de La Talpa. Al timone del reality ci sarà Diletta Leotta che in queste ore ha pubblicizzato la trasmissione andando ospite in diverse trasmissioni di Mediaset. A colpire, però, via social, è stato un inaspettato messaggio che la giovane presentatrice ha ricevuto da Paola Perego, ultima prima di lei a condurre appunto lo show.

La Talpa, il messaggio di Paola Perego a Diletta

Paola Perego

C’è grande attesa, come detto, per il nuovo debutto de La Talpa che vedrà al comando della trasmissione Diletta Leotta. Il fermento dei telespettatori è stato condiviso anche da chi il reality lo ha vissuto in prima persona, conducendolo. Stiamo parlando di Paola Perego che su Instagram ha voluto mandare un messaggio importante a margine del ritorno del programma.

La donna ha ricordato l’edizione da lei condotta e poi si è rivolta direttamente alla Leotta: “Questa sera torna #LaTalpa”, ha scritto con tanto di tre emoticon di un cuore rosso. “Ricordi meravigliosi… In bocca al lupo Diletta e Marco Salvati”, ha concluso taggando appunto la conduttrice e l’autore.

Le reazioni

In attesa di capire come andrà questa nuova avventura de La Talpa su Canale 5, in tantissimi hanno sfruttato il post social della Perego per ricordare appunto l’edizione da lei condotta. Si sono letti, infatti, tantissimi pareri sotto al contenuto condiviso dalla bella Paola. “L’edizione più bella con te Paola non la dimenticherò mai un abbraccio”, ha scritto per esempio Alessia Ventura.

“La tua edizione sarà sempre la migliore”; ha commentato qualche utente fan della Perego. “Non ci dimenticheremo mai del reality che hai condotto tu magistralmente. Mi piace tantissimo il format”. “La Talpa con la Perego come L’Isola dei Famosi con Simona Ventura, uniche”, ha detto un altro fan.