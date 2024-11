Selvaggia Lucarelli “smaschera” Chiara Ferragni: il dettaglio imperdonabile

Nuovo giro, nuovo affondo di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni. Tutta colpa di un messaggio e di una borsa…

Era da qualche tempo che Selvaggia Lucarelli non si “occupava” di Chiara Ferragni. Ebbene, riecco la penna graffiante andare a commentare in modo decisamente diretto e piccato l’imprenditrice digitale, rea di aver espresso un messaggio di cordoglio per le vittime dell’alluvione in Spagna ma, subito dopo, di aver fatto un gesto ritenuto dalla giudice di Ballando, opposto alle sue parole…

Selvaggia Lucarelli, l’affondo a Chiara Ferragni

Nuovo scontro social tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. A far scattare la nuova querelle è stata una storia pubblicata dall’influencer su Instagram, dove ha dichiarato il proprio sostegno al popolo spagnolo duramente colpito dalla Dana. Unica pecca, almeno per la penna graffiante, che nella storia successiva abbia pubblicato uno scatto in ascensore in cui si vedeva un dettaglio dell’outfit molto particolare: una borsa di coccodrillo rossa…

In questo senso, la Lucarelli ha sottolineato: “Lei molto colpita dalla tragedia e chiaramente consapevole delle responsabilità dell’uomo sull’ambiente”, le parole. E ancora: “Infatti subito dopo pubblica in primo piano la Birkin di coccodrillo per sponsorizzare la sensibilità ambientale”.

Per la brava Selvaggia anche il tempo di un errore con annessa correzione dopo che qualche utente le aveva segnalato che la borsa in questione non fosse una Birkin ma una Kelly. “Sempre queste figure da povera io”, ha ironizzato la penna graffiante.

La nuova storia d’amore della Ferragni

Al netto delle critiche social della Lucarelli alla Ferragni, la bella Chiara era già tornata alle cronache di gossip per quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua nuova storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera. Infatti, dopo Halloween, sul loro conto è uscita pure una foto del primo bacio “in pubblico”, cosa che ha confermato, di fatto, la relazione…