Alfonso Signorini, la battuta “infelice”: cita Carlo Conti e stupisce tutti

Momento di ilarità al Grande Fratello con una battuta di Alfonso Signorini che ha generato diverse reazioni, non tutte positive…

Si accendono le dinamiche al Grande Fratello e al netto di qualche critica ricevuta nelle ultime giornate, a dare un pizzico di brio ci ha pensato il conduttore, Alfonso Signorini. Ebbene sì, perché il presentatore si è lanciato in una battuta verso Jessica Morlacchi che non è passata inosservata e che ha citato anche il famoso Carlo Conti…

GF, la battuta di Alfonso Signorini a Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, come detto, a prendersi la scena, non esattamente in modo del tutto positivo, è stato il conduttore, Alfonso Signorini, che si è lanciato in una battuta su Jessica Morlacchi relativamente al suo trucco ritenuto un po’ troppo pesante.

Signorini, infatti, ha fatto presente alla concorrente della Casa di aver esagerato con il fondotinta e l’ha paragonata a Carlo Conti, famoso per la sua abbronzatura sempre al top in ogni stagione. “Senti ti sei messa un po’ troppo fondo. Sembri Carlo Conti… Eh sì, un po’ esagerata. Questa roba è terribile”, ha detto il presentatore.

Dal canto suo la Morlacchi ha replicato: “Ho sbagliato qualcosa, ti spiego: ho aggiunto nella crema per il viso l’autoabbronzante. E poi ho messo il fondo. Devo aver esagerato…”.

presa per il culo pure da alfonso l’unica fonte di ossigeno in questo programma💜 pic.twitter.com/EFnxqqyboa — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) November 5, 2024

Le reazioni

La battuta di Signorini è diventata virale anche sul web suscitando reazioni di ogni tipo. Se nella Casa e in studio la frase del conduttore è stata accolta col sorriso, sui social in molti hanno avuto da ridire per la modalità con cui l’uomo si è rivolto alla bella Jessica mettendola in imbarazzo. “Ma non si dice così ad una donna, dai…”, “Ma perché l’ha presa in giro così”, ha detto qualche utente.

Va detto che la frase di Signorini sia stata presa dalla maggior parte delle persone solo come una innocente battute: “Mitico Alfonso che rianima tutti al GF”.