Diana Del Bufalo: “Soffro di attacchi di panico. Ecco come mi curo”

La nota cantante e attrice Diana Del Bufalo si è raccontata a tuttotondo tra vita privata e carriera soffermandosi su aspetti inediti anche intimi.

Lunga e interessante intervista al Corriere della Sera per Diana Del Bufalo che ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata e professionale tra teatro, cinema, televisione ma anche famiglia, amori e difficoltà. La donna ha spiegato di soffrire di attacchi di panico legati a dei traumi avuti, anche sul lavoro e legati ad atteggiamenti e comportamenti delle persone.

Diana Del Bufalo e gli attacchi di panico

Diana Del Bufalo

La bella Diana ha spiegato di essersi iscritta alla Croce Rossa come volontaria perché “so mettermi nei panni di chi sta male”. In questo senso, la donna ha spiegato anche la ragione di questa sua frase: “Soffro da anni di attacchi di panico, causati da una serie di traumi”.

Sui traumi, però, la Del Bufalo non ha voluto fornire dettagli: “Ma non si dice! Se sei famoso dei fatti tuoi veri non puoi mai parlare perché esponi mille altri… Di base, il mio lavoro non collima con quello che sono. C’è una meschinità e una vanità generale che mi disgustano. Ti prendono per una parte, e quelle scartate subito a sparlarti dietro…”, ha detto. E su come si cura: “Vado dalla psicoterapeuta. Le chiedo: ‘quando guarisco?’ Mi dice che ognuno ha i suoi tempi. Ma c’è gente che non sa cosa sia il panico […]”.

Capitolo amore: dall’infanzia a oggi

Spazio anche a temi di cuore partendo dal primo bacio dato a 17 anni: “Ho dato il primo bacio a 17 anni. Poi a 23 mi sono fidanzata col mio primo compagno, di 15 più grande. La scoperta del se**o, dell’amore. Lì mi è scattato qualcosa nel cervello. Prima anche a scuola andavo male, ero molto naif, non capivo niente, e del resto cosa capisci se non capisci il se**o?”.

Oggi Diana è felicemente impegnata con il fidanzato Patrizio “direttore finanziario di una società. È più grande e stiamo insieme da due anni” che lei stessa ha definito “molto logico”.