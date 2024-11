Antonella Clerici mostra l’unico posto della casa in cui “nessuno può entrare”

Interessante retroscena svelato da Antonella Clerici riguardo la sua casa nel bosco e un posto intimo per lei.

Ha un legame speciale con i suoi telespettatori e i suoi seguaci social e Antonella Clerici lo ha voluto confermare anche con l’ultima rivelazione relative alla sua casa nel bosco. Nello specifico a quell’unico posto in cui “nessuno” a parte lei può entrare. Su Instagram, la conduttrice ha mostrato le immagini della location immersa nella natura.

Antonella Clerici e la casa nel bosco: il posto intimo

Attraverso un post su Instagram, la Clerici ha voluto condividere con tutti i suoi fan quello da lei denominato il “camerino casalingo“. Si tratta di un posto privato della casa nel bosco dove sono presenti oggetti vari tra foto e cimile che riguardano la sua carriera professionale.

Dalle immagini mostrate dalla donna, ecco apparire ricordi dei tanti programmi condotti: ci sono foto di Sanremo ma anche di ‘Ti lascio una canzone’. Non solo. Sono presenti anche curiose scritte che fanno riferimento a qualche sua gaffe diventata celebre.

“Questo è proprio il mio mondo. Nessuno può entrare qua se non me e i miei cani”, ha tenuto a precisare la Clerici alla fine del video.

L’importanza della casa nel bosco

Già in passato la Clerici aveva raccontato quanto sia importante per lei la dimora nel bosco. Sui social aveva detto: “Sapete quanto ami la natura, gli animali e il bosco! Ecco perché voglio aprire le porte della #casanelbosco per farvi entrare in quello che per me è il mio luogo del cuore!”. Qui la brava conduttrice vive insieme al suo compagno Vittorio Garrone, sua figlia, Maelle Martens oltre ai tre cani Argo, Simba e Pepper.

La dimora è immersa nel verde e in passato la presentatrice aveva fatto intravedere una grande piscina, un patio con un dondolo dove trascorrere le serate e una serra dove probabilmente sono accudite piante e fiori.