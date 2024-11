Il mondo della musica piange la scomparsa di Renato Serio, compositore e direttore d’orchestra. Era suo l’inno di Forza Italia.

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Renato Serio. Il compositore è morto a Roma all’età di 78 anni.

Compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, Serio ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale nazionale, collaborando per oltre quarant’anni con il celebre artista Renato Zero. La sua carriera si è contraddistinta non solo per la sua collaborazione con Zero, ma anche per la creazione di colonne sonore iconiche per film e programmi televisivi.

La vita di Renato Serio: un viaggio musicale

Nato a Lucca nel 1946, Renato Serio ha intrapreso il suo percorso musicale al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Negli anni ’60, ha iniziato a lavorare con diverse case discografiche, ma è stato negli anni ’70 che ha orientato la sua carriera verso il cinema.

Trasferitosi a Roma nel 1971, ha collaborato con illustri compositori italiani come Riz Ortolani e Piero Piccioni, creando musiche per film d’autore come “Una giornata particolare” di Ettore Scola e “Profumo di donna” di Dino Risi.

Renato Serio ha anche lasciato il segno in Rai, dove ha curato gli arrangiamenti musicali per programmi di successo.

🔵 Morto, all'età di 78 anni, il maestro #RenatoSerio. Compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra di fama internazionale, si è spento a Roma dopo una lunga malattia. Nella sua carriera anche il lungo sodalizio con Renato Zero pic.twitter.com/78vo80k5XM — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 5, 2024

La storica collaborazione con Renato Zero

La partnership tra Renato Serio e Renato Zero è iniziata nei primi anni ’80, a partire dall’album “Via Tagliamento 1965-1970”.

Serio è diventato uno dei principali collaboratori di Zero, co-autore del celebre brano “Ave Maria”, presentato al Festival di Sanremo nel 1993.

Inoltre, ha ricoperto il ruolo di direttore musicale per le edizioni del Festival di Sanremo nel 2005 e 2006 e ha composto “Forza Italia“, l’inno del partito di Silvio Berlusconi.