Nuove tensioni tra due ex volti di Temptation Island: Lino Giuliano si scaglia di nuovo contro Raul Dumitras.

Nella penultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island, sono stati tanti i personaggi che hanno catturato l’attenzione del gruppo. Nonostante all’interno dei villaggi si instaurino nuove amicizie, non tutti i protagonisti del programma finiscono per andarsi a genio.

Filippo Bisciglia

Questo è quanto è successo tra Lino Giuliano e Raul Dumitras. I due sono stati protagonisti di momenti indimenticabili, ma il loro legame è ben lontano dall’essere amichevole. In una recente intervista sul podcast MondoCash, Giuliano ha rivelato la sua posizione nei confronti di Dumitras, evidenziando le tensioni che sono emerse durante e dopo il reality show.

Ma scopriamo che cosa è successo.

Temptation Island: Lino Giuliano attacca Raul Dumitras

Durante la conversazione, Lino ha chiarito che il suo rapporto con Raul non è affatto positivo.

“Con Raul non siamo in ottimi rapporti, ma mi è indifferente. Non mi piace come persona” ha dichiarato senza giri di parole.

Giuliano ha anche sottolineato come le dinamiche di competizione tra i due abbiano influito sul loro rapporto. “Lui era competitivo nei miei confronti. A Raul piace stare al centro dell’attenzione”, ha aggiunto.

Ma non è finita qui.

Lino Giuliano lancia una frecciatina a Raul

Non contento di esprimere il suo disinteresse, Lino ha anche lanciato una frecciata diretta a Raul: “Come mai è piaciuto così tanto? In tv il vittimismo va forte. Se piangi in tv hai vinto“.

Queste parole hanno suscitato molte reazioni tra i fan del programma, confermando le tensioni latenti tra i due ex partecipanti di Temptation Island.

Intanto, pochi giorni fa Lino è stato visto nello stesso locale in cui si trovava la sua ex fidanzata Alessia. È tornato del tenero tra i due ex fidanzati? Non ci resta che attendere per scoprirlo.