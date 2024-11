Demi Moore sconvolge i fan pubblicando un selfie inaspettato: è irriconoscibile! Ore di trucco per il risultato finale.

Demi Moore, l’icona di Hollywood, è la protagonista del nuovo film The Substance, una pellicola che affronta tematiche profonde riguardo all’accettazione del corpo e alla bellezza. L’attrice ha rivelato che il suo percorso non è stato facile, ma ha imparato ad apprezzarsi attraverso i suoi difetti.

“Vedere allo specchio solo ciò che è sbagliato può distruggere” ha affermato Moore, sottolineando l’importanza di una visione positiva di sé. Ma un selfie shock ha sconvolto i fan dell’attrice. Scopriamo che cosa è successo.

Demi Moore racconta il momento più difficile sul set

Demi ha condiviso in un’intervista il momento più straziante durante le riprese: una scena in cui il suo personaggio si prepara per un appuntamento. “Cercavo di controllare il trucco e aggiungere sempre di più, ma a un certo punto mi sono fermata. Il truccatore è entrato e ha detto: ‘Abbiamo finito’“.

Questo momento di vulnerabilità ha evidenziato quanto sia comune per tutti noi cercare di nascondere le imperfezioni, ma anche quanto sia importante accettarle.

Lo scatto dal set pubblicato dall’attrice ha sconvolto i suoi fan.

Demi Moore ha, poi, dichiarato: “Devo ringraziare il mio lavoro, che mi ha dato l’opportunità di superare le insicurezze”.

La lotta contro le insicurezze

Nell’intervista a Variety, Demi Moore ha parlato del suo ruolo nel film, in cui interpreta Elisabeth Sparkle, un’ex star del fitness che fatica ad accettare il passare del tempo. Moore ha rivelato che per affrontare questo personaggio ha dovuto confrontarsi con le sue paure personali e i suoi complessi.

“Ho regalato la mia autobiografia alla regista, perché nel libro parlo del mio rapporto con il corpo e delle insicurezze che ho vissuto per anni“, ha spiegato.