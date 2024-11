Paura per Paola Turani: imprevisti durante la costruzione della nuova casa. Scoppia una valvola che allaga tutto.

La famosa modella e influencer Paola Turani è seguitissima sui social, dove conta oltre 2 milioni di follower. Nell’ultimo periodo ha sorpreso tutti lanciando la sua prima linea di prodotti per la cura dei capelli, ma da tempo ormai i suoi fan stanno seguendo gli aggiornamenti sulla costruzione della nuova casa.

I lavori, iniziati ormai più di un anno fa, sembravano prossimi al termine, ma un imprevisto ha sconvolto i piani della famiglia della modella. Scopriamo che cosa è successo.

Paola Turani: intoppo nella costruzione della casa dei sogni

Paola Turani e suo marito, Riccardo Serpellini (detto “il Serpella”), sono in attesa di trasferirsi nella loro nuova villa nella Bergamasca, una dimora che hanno acquistato e che stanno ristrutturando ormai da molto tempo.

Nelle scorse ore, però, Paola ha condiviso con i suoi follower un triste inconveniente: l’esplosione di una valvola che ha causato un allagamento.

Paola Turani

“È successo un vero e proprio casino” ha detto l’influencer, preoccupata per i possibili ritardi aggiuntivi nei lavori di ristrutturazione.

Grazie all’uso intensivo di deumidificatori e alla ventilazione continua per oltre due settimane, Paola e Riccardo sembrano essere riusciti a limitare i danni senza dover ridipingere tutta la casa. Resta solo qualche macchia sui muri, ma la situazione sembrerebbe essere sotto controllo.

Paola Turani pronta per trasferirsi nella casa nuova

L’influencer ha mostrato ai suoi follower alcuni angoli della casa che rappresenta il suo sogno realizzato. La villa si sviluppa su più piani collegati da un ascensore trasparente. Tra gli ambienti più suggestivi, ci sono un grande open space con cucina e salotto, una biblioteca, una zona spa con sauna e bagno turco, una palestra e una sala cinema.

Nel giardino, invece, troviamo una piscina e diversi angoli pensati per il relax.

Paola ha assicurato che il trasloco è ormai imminente. Restano da completare alcune rifiniture, come il montaggio dei pavimenti e le pulizie finali, per poi passare alla fase di arredamento. La coppia conta di trasferirsi nella nuova abitazione entro Natale, un regalo atteso e tanto desiderato per la loro famiglia.