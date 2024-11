Dopo anni dalla sua vittoria a X Factor, Lorenzo Fragola racconta il suo momento di crisi: come sta adesso il cantante.

Lorenzo Fragola è stato il protagonista dell’ottava edizione di X Factor, edizione che vinse grazie al supporto di Fedez, capitano della sua squadra. Ma dopo qualche successo, di lui non ce n’è stata traccia per anni.

Ospite del podcast Le storie della Generazione Fuorisede, Fragola ha rotto il silenzio su ciò che gli accaduto negli anni successivi alla sua vittoria. Il cantante ha rivelato le difficoltà emotive e psicologiche che lo hanno portato ad allontanarsi dalla musica. Scopriamo che cosa ha detto.

Lorenzo Fragola: dal successo al crollo

Dopo la vittoria a X Factor e la partecipazione al Festival di Sanremo 2016, il cantante è stato travolto dalla fama. Una realtà ben lontana da quella in cui era cresciuto. “Facevo musica, ma non ero uno di quelli che aveva fatto la gavetta, suonando nei locali o andando in studio di registrazione, lo facevo per me” racconta.

Sull’esperienza al talent di Sky ha rivelato: “Ero entrato con un pronostico favorevole, non me lo sentivo addosso, ma gli altri continuavano a dirlo, sia i giudici che i concorrenti. Mi caricavano di troppe aspettative, mi sentivo delle responsabilità per cui non ero pronto, anche perché avevo scritto una canzone e basta“.

Il video del podcast.

Dopo il successo ha vissuto a Milano, dove ha lavorato per diverso tempo alla sua musica: “Pensavo: spero di arrivare a un punto dove me ne potrò andare. Ho iniziato a portarmi dietro il peso che mi dava Milano di dover performare. Mi piaceva fare musica quando stavo più perché ero spensierato“.

Lorenzo Fragola: “Mi sembrava troppo”

Il cantante ha raccontato: “Avevo una casa in affitto in zona Navigli, grandissima, dove abitavo con la mia ex e dove poi sono venuti a vivere anche mio fratello e il mio manager”. Poi il crollo: “A 22 mi sembrava troppo, quindi sono crollato mentalmente. Stavo male dentro, così mi sono detto ok ricomincio, sono felice che la musica sia la mia vita, ma ho bisogno di recuperare le cose che ho perso. Ho praticamente chiuso i rapporti con la mia ex, il mio manager e mio fratello. Mi sono tolto tutte le responsabilità e l’unica che mi sono preso è stata quella di curarmi“.