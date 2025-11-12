Che fine ha fatto Lorenzo Fragola, il vincitore di X Factor: biografia, carriera e vita privata

Che fine ha fatto Lorenzo Fragola? Dalla vittoria a X Factor ai progetti recenti, ecco cosa fa oggi il cantautore siciliano e com’è cambiata la sua vita.

Che fine ha fatto Lorenzo Fragola? Dopo aver vinto X Factor nel 2014 ed essere diventato uno dei giovani cantautori più promettenti del panorama musicale italiano, negli ultimi anni il suo nome si è fatto sempre più raro tra classifiche e gossip. Ma nel 2025 è riapparso in televisione a Le Iene, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita e carriera.

Biografia e carriera di Lorenzo Fragola

Lorenzo Fragola è un cantautore italiano nato a Catania il 26 aprile 1995, sotto il segno zodiacale del Toro. Dopo il diploma al liceo scientifico, si trasferisce a Bologna per frequentare il DAMS. Si fa conoscere dal grande pubblico nel 2014 grazie alla vittoria dell’ottava edizione di X Factor, sotto la guida di Fedez. Il suo singolo d’esordio The Reason Why ottiene subito un grande successo, aprendo la strada al primo album 1995, uscito nel 2015.

Partecipa al Festival di Sanremo due volte, nel 2015 con Siamo uguali e nel 2016 con Infinite volte, classificandosi rispettivamente decimo e quinto. Dopo un secondo album (Zero Gravity), pubblica nel 2018 Bengala. Negli anni successivi collabora con artisti come Takagi & Ketra, Arisa, Federica Abbate e i The Kolors.

Nel 2022 esce Crepacuore, realizzato insieme a Mameli, e nel 2025 torna solista con il brano 1xte1xme.

Lorenzo Fragola: la fidanzata e la vita privata

Lorenzo Fragola è sempre stato molto discreto sulla sua vita privata, di cui si conoscono pochi dettagli. Durante il liceo ha avuto una relazione duratura con Federica Consiglio, terminata poco dopo la sua affermazione a X Factor, quando lei lo ha lasciato definendolo “irriconoscibile“. Successivamente ha avuto una storia con Chahrazed Trabelsi, di origini tunisine. Attualmente, non è noto se il cantautore sia sentimentalmente impegnato.

5 curiosità su Lorenzo Fragola

– Adora piercing e tatuaggi: ha un piercing al naso e sulle braccia ha moltissimi tatuaggi raffiguranti simboli e fiori. Sul suo avambraccio sinistro ha un tatuaggio a forma di fragola.

– Sa suonare sia la chitarra che il pianoforte.

– A Grazia ha rivelato di “odiare”il denaro, che spenderebbe solo per i suoi affetti: “Lo odio, lo spendo tutto. Non in sciocchezze, lo uso per gli altri. Non c’è una volta che chi esce con me debba pagare qualcosa“.

– Al termine della sua partecipazione a X Factor sembra che abbia litigato col suo ex mentore, Fedez, per questioni economiche.

– Nel novembre 2025, è tornato in TV con un monologo a Le Iene: