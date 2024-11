Diletta Leotta: ecco quanto guadagna la conduttrice

Non solo Dazn, Diletta Leotta è ora anche uno dei volti di Mediaset: è lei a condurre La Talpa. Ecco quanto guadagna la presentatrice.

Non solo solamente gli appassionati di calcio e i tifosi delle varie squadre a guardare in TV Diletta Leotta, la presentatrice siciliana è infatti diventata uno dei volti di Mediaset, tanto che è stata affidata a lei la conduzione della quarta edizione di La Talpa, il reality che è tornato sul piccolo schermo a distanza di 16 anni dall’ultima volta. La carriera della conduttrice sta quindi procedendo a gonfie vele, ma quanto guadagna Diletta Leotta? Vediamolo insieme.

Quanto guadagna Diletta Leotta

Tutti i guadagni di Diletta Leotta non sono noti, secondo alcune indiscrezioni per il suo lavoro a Dazn riceve uno stipendio da circa 1 milione di euro all’anno. Una cifra che non può certo stupire più di tanto considerando che è uno dei volti di riferimento della piattaforma streaming.

Diletta Leotta

E per quel che riguarda il contratto che ha firmato con Mediaset? Non ci sono informazioni su quanto guadagni Diletta Leotta per presentare La Talpa, quel che è certo è che lo stipendio percepito per la conduzione del programma di Canale 5 va ovviamente a sommarsi al milione (circa) guadagnato per il lavoro su Dazn.

Non va poi dimenticato che oltre a essere una presentatrice televisiva, Diletta Leotta è anche una conduttrice radiofonica. Dal 2017 lavora infatti anche su Radio 105 dove conduce il programma 105 Take Away: anche in questo caso lo stipendio che percepisce non è noto ma va comunque ad arricchire il suo patrimonio personale.

Non vanno poi dimenticare anche le partecipazioni ad altri programmi (come giurata, concorrente o co-coconduttrice) che in questi anni ha fatto e che continua a fare, così come anche le partecipazioni ad alcuni videoclip musicali.