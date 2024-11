La Talpa: dai concorrenti alle anticipazioni, tutto sul reality

Su Canale 5 torna La Talpa: dal cast alle anticipazioni, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del reality.

Torna in TV, a distanza di sedici anni dall’ultima edizione, uno dei primi reality show a essere arrivati sulla televisione italiana: La Talpa. La prima edizione andrà in onda nel 2004, poi è tornata nel 2005 e nel 2028 prima di interrompersi. Il meccanismo del programma è semplici: tra i vari concorrenti, che puntata dopo puntata sono impegnati attraverso varie prove ad accumulare un montepremi, c’è una talpa il cui compito è quello di sabotare le prove del gruppo per aggiudicarsi il montepremi. Alla fine di ogni puntata i vari concorrenti dovranno votare chi pensano che sia la talpa. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su La Talpa 2024.

La Talpa 2024 quando inizia?

La prima puntata di La Talpa va in onda su Canale 5 martedì 5 novembre 2024, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. Il programma in realtà sarebbe dovuto iniziare negli scorsi mesi ma l’inizio è stato poi rimandato. Ogni martedì sera, sempre in prima serata, andrà poi in onda una nuova puntata.

Diletta Leotta

La Talpa 2024: la conduttrice

A presentare questa nuova edizione de La Talpa è Diletta Leotta, alla prima esperienza alla guida di un reality show. “L’intrattenimento ha un linguaggio completamente diverso da quello a cui sono abituata, ho dovuto focalizzarmi sui tempi: nell’intrattenimento i silenzi servono, un silenzio dice tanto, ti racconta un’emozione, stimola il sorriso o la commozione”, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera la presentatrice siciliana.

La Talpa 2024: i concorrenti

I concorrenti de La Talpa 2024 sono in totale undici, anche sue due partecipano al reality come un concorrente unico: Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca e poi la coppia formata da Veronica Peparini e da Andreas Muller.