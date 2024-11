Questione di stoffa: ecco le location del film del ciclo Purché finisca bene

Ecco quali sono le location di Questione di stoffa, il film con protagonista Pierpaolo Spollon che fa parte del ciclo Purché finisca bene.

I film del ciclo Purché finisca bene, la serie di commedie romantiche prodotte dalla Rai, da anni intrattiene milioni di spettatori. La pellicola numero venti della serie è Questione di stoffa: la trama ruota intorno alla rivalità tra due sartorie, la Mampresol, azienda storica e fiore all’occhiello di un paese del Veneto, e la sartoria aperta da due fratelli indiani che offre prodotto a prezzi concorrenziali. Vediamo ora quali sono le location di Questione di stoffa.

Questione di stoffa: le location del film

La storia raccontata in Questione di stoffa è ambientata, come abbiamo detto in precedenza, in Veneto, per la precisione a Bassano del Grappa. Le riprese hanno però riguardato varie zone della regione: la maggior parte delle scene sono state girate a Vicenza, possiamo infatti facilmente riconoscere Piazza dei Signori, il Teatro Olimpico e Piazza Matteotti.

Pierpaolo Spollon

Ma la location principale di Vicenza è, senza ombra di dubbio, il negozio di Contrà del Monte 10 che, nel film, è diventato la sartoria di proprietà dei protagonista, luogo chiave dell’intera vicenda.

“È sempre una soddisfazione quando la nostra città viene scelta come location per produzioni cinematografiche che contribuiscono a far conoscere la sua bellezza e unicità. In questo caso, tra l’altro, saranno valorizzati i negozi inseriti negli splendidi palazzi del nostro centro storico”, ha dichiarato a tal proposito l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin.

Fra le varie location di Questione di stoffa c’è poi anche il Golf Club Colli Berici di Brendola, comune alle porte di Vigenze. Ma altre scene del film sono state girate a Treviso.

Questione di stoffa: il cast del film

Il protagonista principale di Questione di stoffa, Matteo, è interpretato da Pierpaolo Spollon. Nel cast del film troviamo poi anche Nicola Pannelli, Licia Navarrini, Beatrice Sandri, Brayan K Paaris, Kabir Bedi e Clotilde Sabatino.