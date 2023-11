Tra i tanti indimenticabili film con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill c’è anche Miami Supercops: ecco dove è stato girato.

I film con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill sono dei grandi classici del cinema italiano, pellicole senza tempo che hanno saputo, e sanno ancora, conquistare un pubblico eterogeneo. Tra i tanti film in cui hanno lavorato insieme Bud Spencer e Terence Hill c’è anche Miami Supercops (I poliziotti dell’8ª strada). Il film è uscito nel 1985 ed è stato diretto da Bruno Corbucci: vediamo ora insieme quali sono i luoghi nei quali è stato girato Miami Supercops.

Miami Supercops: le location del film

Come suggerisce anche il titolo, il film è stato girato interamente a Miami, o nei suoi dintorni. La città della Florida, tra l’altro, ha ospitato Bud Spencer e Terence Hill anche per altri loro popolari film come Nati con la camicia, I due superpiedi quasi piatti, Chi trova un amico trova un tesoro.

TERENCE HILL E BUD SPENCER

I ristorante che i due protagonisti frequentano nel film è il Stefano’s Restaurant e si trova per la precisione al 24 di Crandon Boulevard di Key Biscayne. L’hotel dove i due alloggiano insieme alla squadra di football americano è invece il Seville Beach Hotel. A proposito di hotel, un’altra location di Miami Supercops è il Clay Hotel, sempre di Miami

Miami Supercops: il cast del film

Oltre ai due protagonisti, Bud Spencer e Terence Hill, che interpretano rispettivamente i ruoli di Steve Forest e di Doug Bennett, nel cast di Miami Supercops sono inoltre presenti anche Jackie Castellano, Buffy Dee, Richard Liberty, Harold Bergman e Ken Ceresne.

Le musiche del film sono state realizzate dal duo La Bionda (composto dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda) che hanno composto anche le colonne sonore di altri film di Bud Spencer e di Terence Hill.