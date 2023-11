Da domenica 12 novembre su Rai 2 va in onda La Caserma 2023: ecco qual è la location del programma in questa edizione.

L’appuntamento con la prima puntata di La Caserma 2023 è per domenica 12 novembre: in totale sono cinque le puntate, in onda per altrettante settimane, ogni domenica sera su Rai 2. La prima edizione era andata in onda nel 2021 ma per la seconda sono previste alcune novità, tra cui anche una caserma differente in una località nuova. Vediamo allora qual è la location di La Caserma 2023 nella quale i concorrenti di questa edizione eseguiranno un vero e proprio addestramento di tipo militare.

La Caserma 2023: le location del programma

La prima edizione del reality era stata girata a Levico Terme, in provincia di Trento, per La Caserma 2023 è stata invece scelta una location diversa: lasciate le montagne del Trentino Alto Adige, la produzione si è spostata infatti in Piemonte, per la precisione a Vinadio, in provincia di Cuneo.

Forte Albertino sul Lago di Vinadio, location La Caserma 2023

A ospitare i vari protagonisti di questa edizione è il Forte Albertino di Vinadio, una fortezza voluta da Carlo Alberto di Savoia i cui lavori di costruzione iniziarono nel 1834 e termineranno nel 1847. Il Forte Albertino è considerato un vero e proprio capolavoro dell’ingegneria militare.

Durante la seconda guerra mondiale il forte fu occupato dalle truppe tedesche e subì poi i bombardamenti da parte dell’esercito angloamericano: i segni di quei bombardamenti sono visibili ancora oggi.

La Caserma 2023: cast e istruttori

Sono 24 i ragazzi e le ragazze, provenienti da ogni parte d’Italia, protagonisti di questa edizione de La Caserma. Per quanto riguardo gli istruttori, ritroveremo alcune vecchie conoscenze del programma. Renato Daretti e Giovanni Rizzo sono i due Capo istruttore. E poi ci saranno Germano Capriotti, Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.