Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di domenica 12 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di domenica 12 novembre il pubblico amante delle fiction ha visto il ritorno di Anna Valle in Lea – I nostri figli che è andata in onda sul primo canale Rai con la nuova stagione. Continua invece l’appuntamento con Terra Amara su Canale 5 e con la saga di Harry Potter su Italia 1. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli ascolti delle principali reti generaliste con i dati auditel.

Sul podio: al primo posto Lea – I nostri figli

Al primo posto per numero di ascolti troviamo il ritorno della fiction su Rai 1 Lea – I nostri figli che ha ottenuto uno share del 15,9% ed è stata seguita da 3.040.000 spettatori. Al secondo posto troviamo invece in onda su Canale 5 la soap opera turca Terra Amara che ha conquistato 2.507.000 spettatori pari ad uno share del 15,3%. In ultima posizione sul podio troviamo in onda sul Nove, Che tempo che fa con Fabio Fazio che ha registrato 2.487.000 spettatori e uno share del 12,1% per la prima parte e 1.342.000 spettatori con uno share del 9,7% nella seconda parte de Il Tavolo.

Anna Valle

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo invece in onda su Rai 3 Report che ha totalizzato 1.443.000 spettatori pari ad uno share del 7,2%. Su Italia 1 è andato in onda un altro capitolo della saga di Harry Potter, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, che ha registrato 1.133.000 spettatori pari ad uno share del 6,4%. Su Rai 2 invece è andata in onda la prima puntata de La caserma, il reality che fa vivere ai giovani concorrenti l’esperienza della leva militare, che ha interessato 766.000 spettatori e registrato uno share del 3,8%.

L’appuntamento su Rete 4 con Dritto e Rovescio ha invece interessato 755.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 5,1%. Infine su Tv 8 Star Wars – Una nuova speranza ha registrato uno share del 2,2% con 392.000 spettatori mentre su La 7 In Onda ha registrato 388.000 spettatori e il 2,2% di share.