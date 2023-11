Dopo la messa in onda dell’ultima puntata della quarta stagione, ora sono in tanti a chiedersi se I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà.

Una delle fiction di maggiore successo della Rai degli ultimi anni è, senza ombra di dubbio, I Bastardi di Pizzofalcone. La serie con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono ha saputo conquistare una vastissima fascia di pubblico tanto che ora, che la quarta stagione è arrivata alla conclusione, sono tantissimi coloro che vogliono capire se I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà o se invece la serie TV è giunta definitivamente alla conclusione. Vediamo ora tutto quello che sappiamo a riguardo.

I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà?

Al momento c’è grande incertezza sul futuro della fiction e il rischio che I Bastardi di Pizzofalcone 5 alla fine non si farà è concreto. Del futuro della serie TV ne ha parlato anche il protagonista, Alessandro Gassmann, in un tweet

Alessandro Gassmann

“Con “IBastardiDiPizzofalcone” lunedì prossimo si chiude la quarta stagione. Abbiamo iniziato a raccontare le avventure di questo commissariato nel 2017, 22 storie, sette anni di lavoro , siamo diventati amici, quasi una famiglia. Non so se ci sarà una quinta stagione, ma comunque grazie a tutti: troupe, produttori, colleghi, e un grazie particolare a @MdGOfficial senza il quale tutto questo non sarebbe esistito. Grazie al pubblico numeroso, ed a Napoli, la vera protagonista con tutti noi. A lunedì prossimo!”, ha scritto l’attore dopo la messa in onda della penultima puntata della quarta stagione.

Si attende ora una comunicazione ufficiale da parte della Rai o della produzione stessa della serie TV per capire se I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà oppure se la serie TV è davvero terminata.

Quando inizia I Bastardi di Pizzofalcone 5?

Nel caso in cui alla fine I Bastardi di Pizzofalcone 5 dovesse proseguire, si può ipotizzare che bisognerà aspettare almeno due anni prima dell’uscita delle nuove puntate, che quindi non arriveranno su Rai 1 prima del 2025.