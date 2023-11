Ecco dove vedere Dove nessuno guarda in streaming e in TV: è la docuserie di Pablo Trincia sul caso dell’omicidio di Elisa Claps.

Il caso dell’omicidio di Elisa Claps è uno dei fatti di cronaca che più hanno sconvolto l’opinione pubblica in Italia. Un omicidio avvenuto nel 1993 ma che per moltissimi anni è stato circondato da un alone di mistero, basti pensare che il corpo della ragazza venne ritrovato solamente nel 2010 (diciassette anni dopo) nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Di questo caso se ne è occupato Pablo Trincia con la docuserie Dove nessuno guarda: ecco dove vederla in Tv in streaming.

Dove vedere Dove nessuno guarda in streaming e in TV

Dove nessuno guarda è una docuserie in due puntate in onda lunedì 13 e martedì 14 novembre 2023 in contemporanea su Sky Tg24, su Sky Documentries e anche su Sky Crime a partire dalle ore 21.00.

Pablo Trincia

E’ possibile vedere Dove nessuno guarda in streaming oltre che in TV? Ovviamente sì: gli abbonati a Sky potranno guardare la docueserie sulla piattaforma Sky Go ma è possibile anche vederla in streaming su Now TV, a cui si può accedere tramite l’apposita app da qualsiasi tipo di dispositivo: Smart TV, tablet, smartphone e ovviamente anche dal computer.

Dove nessuno guarda: la serie TV su Elisa Claps di Pablo Trincia

Presentando Dove nessuno guarda, Pablo Trincia ha parlato così della docuserie (tratta da un suo podcast di grande successo), come riporta Wired: “Questa è una storia di una grande famiglia italiana, forte, empatica, pulita e dignitosa, che ancora oggi continua a lottare. Ma è anche la storia di una Chiesa che tace, una procura che indaga nella parte sbagliata, una polizia che fa errori e poi di omertà e silenzi da parte di un’intera città”.