Ecco dove vedere l’incontro tra Sinner e Djokovic in streaming e in TV in programma alle Atp Finals di Torino 2023.

Uno è tra i più grandi talenti emergenti italiani e mondiali, l’altro è uno dei più grandi tennisti della storia: parliamo di Jannik Sinner e di Novak Djokovic che, martedì 14 novembre 2023, si sfidano alle Atp Finals di Torino 2023, il torneo dove si affrontano gli otto migliori tennisti al mondo. C’è molta attesa per questo match: vediamo allora dove vedere il match tra Sinner e Djokovic in streaming e in TV.

Dove vedere Sinner vs Djokovic in streaming e in TV

Tutte le partite delle Atp Finals 2023 di Torino sono trasmesse sia dalla Rai che da Sky. La partita tra Sinner e Djokovic si può vedere a partire dalle ore 21.00 su Sky Sport Uno (canale 201) e in chiaro su Rai 2.

Jannik Sinner

E dove si può vedere il match tra Sinner e Djokovic in streaming? C’è più di un’opzione per tutti gli appassionati di tennis per poter vedere il match in streaming. Gli abbonati a Sky potranno vedere l’incontro su Sky Go ma la partita è trasmessa in diretta streaming anche su Now TV (a cui è necessario sottoscrivere però un abbonamento per poter vedere questo e qualsiasi altro contenuto).

Ma è anche possibile vedere l’incontro tra Sinner e Djokovic in streaming gratis? Come tutti gli eventi in onda sui canali Rai, anche l’incontro tra i due tennisti alle Atp Finals 2023 di Torino può essere visto su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai completamente gratuita a cui si può accedere da computer, smartphone, tablet o computer semplicemente attraverso il sito oppure tramite l’App ufficiale.

Su Sky Sport e su Rai 2, oltre che su tutte le piattaforma streaming che abbiamo elencato in precedenza, verranno trasmesse tutte le partite delle Atp Finals 2023 di Torino