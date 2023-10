Ecco dove vedere Il contadino cerca moglie 2023 in streaming, oltre che in TV, per non perdersi neanche una puntata del programma.

Fra i tanti reality show presenti nella TV italiana c’è anche Il contadino cerca moglie 2023. Il meccanismo del programma è molto semplice ma è di successo: per alcune settimane i contadini single ospitano nelle loro abitazione tre pretendenti mogli, che dovranno condividere con il contadino che vogliono conquistare anche il lavoro nei campi o con gli animali che allevano. Alla fine del programma il contadino dovrà scegliere un’eventuale compagna. Poi bisogna però capire se il sentimento nato è corrisposto. Vediamo ora dove vedere Il contadino cerca moglie 2023 in streaming e in TV.

Dove vedere Il contadino cerca moglie 2023 in streaming e in TV

Il contadino cerca moglie 2023 è trasmesso dal NOVE a partire da lunedì 30 ottobre 2023: ogni settimana va in onda una nuova puntata in prima serata. A condurre anche questa edizione del reality show, per la terza edizione di fila, è Gabriele Corsi.

Gabriele Corsi

Dove si può quindi vedere Il contadino cerca moglie 2023 in streaming e gratis? Come tutti i programmi in onda in TV sul canale NOVE, la diretta streaming è assicurata dal sito ufficiale del canale: nove.tv, a cui si può facilmente accedere da qualsiasi dispositivo. Qui potrete seguire le puntate in diretta, in contemporanea con la messa in onda televisiva, ma potrete anche recuperare le vecchie puntate che magari non siete riusciti a vedere in diretta. In questo modo non vi perderete davvero neanche un istante di questa edizione del programma.

Il contadino cerca moglie 2023: i contadini

I cinque grandi protagonisti di Il contadino cerca moglie 2023 sono Giulia Montecchia, Davide Codazzi, Roberto Del Pero, Gianluca Bettiol e Filippo Minnozzi. Riusciranno a trovare l’amore al termine di questa esperienza?