Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di lunedì 13 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di lunedì 13 novembre è andata in onda l’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4 che ha conquistato il primo posto per numero di ascolti registrando quasi 4 milioni di telespettatori. La fiction Rai si è scontrata con il solito appuntamento con il Grande Fratello su Canale 5 che non riesce però a avanzare nella classifica degli ascolti. Vediamo ora nel dettaglio di quali numeri stiamo parlando e come sono andate le principali reti generaliste.

Sul podio: I Bastardi di Pizzofalcone al primo posto

Come anticipato al primo posto per numero di ascolti troviamo l’ultima puntata su Rai 1 de I Bastardi di Pizzofalcone 4 con Alessandro Gassmann che ha ottenuto un ottimo riscontro dal pubblico. Per la precisione la fiction ha registrato 3.815.000 spettatori pari ad uno share del 21,5%. Al secondo posto troviamo invece la diretta su Canale 5 del Grande Fratello con Alfonso Signorini che ha registrato 2.653.000 spettatori e uno share del 19,6%. Infine in onda su Italia 1 il film Red Sparrow è stato visto da 1.201.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 7,1%.

Alessandro Gassmann

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo il film con Paola Cortellesi Nessuno mi può giudicare che ha registrato 968.000 spettatori e uno share del 5,1%. Su Rai 3 il programma Indovina chi viene a cena – Cult ha interessato 948.000 telespettatori e registrato uno share del 4,8%. Su Tv 8 la nuova puntata della Gialappa Show è stata vista da 744.000 telespettatori e ha registrato uno share pari al 4,2%. Quarta Repubblica in onda su Rete 4 ha totalizzato 740.000 spettatori pari ad uno share del 4,9%.

Sul Nove Il contadino cerca moglie ha registrato uno share del 2,6% ed è stato seguito da 511.000 spettatori. Infine Atlantide speciale su La 7 ha ottenuto uno share del 2% con 392.000 spettatori.