Ecco quali sono le location di Settembre, il film diretto da Giulia Steigerwalt vincitore di diversi premi.

Uno dei film italiani di maggiore successo del 2022 è stato Settembre. La pellicola ha segnato l’esordio alla regia di Giulia Steigerwalt ed è stato accolto con entusiasmo anche dalla critica, come dimostrano i vari premi vinti tra cui due David di Donatello e un Nastro d’Argento. Come il titolo suggerisce, il film è ambientato nel mese di settembre e racconta la storia di tre persone che si rendono conto che la vita che stanno vivendo è molto diversa da quella che avevano sognato. Vediamo ora quali sono le location di Settembre.

Settembre: le location del film

Settembre è stato girato principalmente a Roma. Il parco dove Maria si vede con la sua amica Simon è il Parco Don Giacomo Alberione, in via Giustiniano Imperatore. Il palazzo dove abita Maria si trova invece in via Giulio Rocco 43 (nella stessa via c’è anche il palazzo dove abita Simona).

Fabrizio Bentivoglio

La casa dove abita Francesca è invece in via Francesco Domenico Guerrazzi 12. Nella stessa via c’è anche la scalinata dove Tonhy aspetta Francesca. In Via Urbano Cioccetti si trova invece l’autolavaggio dove Guglielmo incontra Ana. Le location del film che non si trovano a Roma sono comunque nei paraggi: alcune scene sono state infatti girate a Fiumicino.

Settembre: il cast del film

I protagonisti di Settembre sono più di uno, il film, come detto in precedenza, racconta storie diverse. C’è l’adolescente Maria che è impersonata da Margherita Rebeggiani, Barbara Ronchi veste invece i panni di Francesca. E poi c’è Guglielmo, il medico di Francesca, che è interpretata da Fabrizio Bentivoglio.

Nel cast del film sono inoltre presenti Andrea Sartoretti, Tesa Litvan, Enrico Borello, Thony, Luca Nozzoli, Arianna Ascoli, Michele Enrico Montesano e Alessandro De Simone.