Ecco quali sono le location di La matassa, film con protagonista Ficarra e Picone che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2009.

Tra i tanti film con protagonisti Ficarra e Picone c’è anche La matassa. Si tratta di una divertente commedia, uscita nelle sale cinematografiche nel 2009, che è stata diretta da Giambattista Avellino insieme ai due comici siciliani. Il film racconta la storia di due cugini che da bambini sono stati costretti ad allontanarsi l’un dall’altro a causa di una lite tra i loro genitori. Molti anni dopo, i due tra un equivoco e l’altro si ritrovano ma intanto dovranno fare i conti con i mafiosi del posto e non solo. Vediamo ora quali sono le location di La matassa.

La matassa: le location del film con Ficarra e Picone

La matassa è stato girato interamente in Sicilia (come del resto molti altri film dei due comici), prevalentemente in due città Catania e Paternò (comune proprio della provincia di Catania). Ma non solo, perché alcune scene sono state girate anche in altre scene della Sicilia: il ponte che si vede è per esempio il ponte Papa Giovanni XXIII di Ragusa.

Salvo Ficarra-Valentino Picone

La location principale è però l’albergo Geraci gestito dalla famiglia di Paolo che si trova a Paternò, in Piazza Regina Margherita: è qui che sono ambientate alcune delle scene più importanti della storia. L’agenzia matrimoniale dove lavora Gaetano (Ficarra) si trova invece a Catania, in viale Alagona Artale.

A Paternò troviamo invece la piazza dove si affacciano le tre chiese dove si celebrano in contemporanea le tre celebrazioni.

La matassa: il cast del film

Nel cast de La matassa troviamo, oltre a Ficarra e Picone che interpretano rispettivamente Gaetano e Paolo, anche Domenico Centamore, Pino Caruso, Gigi Borruso, Claudio Gioè, Anna Safronci, ucciso Musumeci e Mario Pupella.

