Ecco tutto quello che c’è da sapere su La Caserma 2023, la seconda edizione del reality in onda come sempre su Rai 2.

La prima edizione è andata in onda nel 2021, ora La Caserma torna su Rai 2 con la seconda edizione. Per chi se la fosse persa due anni fa, è un docu-reality con protagonisti un gruppo di ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, che per alcune settimane provano l’esperienza di vivere in una caserma ed eseguire gli addestramenti militari. Dai concorrenti agli istruttori, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su La Caserma 2023.

Quando inizia La Caserma 2023?

La prima puntata di La Caserma 2023 va in onda su Rai 2 da domenica 12 novembre a partire dalle ore 21.20 circa. Le puntate di questa edizione sono in totale cinque e vengono trasmesse una a settimana.

Oltre che su Rai 2, La Caserma 2023 in streaming può essere vista in diretta anche su RaiPlay, dove tra l’altro è possibile anche rivedere le varie puntate in qualsiasi momento. Le repliche televisiva vanno invece in onda su Rai Gulp.

La Caserma 2023: il cast

Sono 24 i partecipanti di La Caserma 2023, andiamo a conoscerli meglio uno per uno:

Sara Agri, di Orti, provincia di Viterbo.

Sofia Barbieri, di Genova.

Virginia Brunori, di Perugia.

Giada Campone, di Firenze.

Giorgia Cavalluzzo, di Formia, provincia di Latina.

Felice Cormio, di Cerignola, provincia di Foggia.

Andrea Del Frate, di Montecarlo, provincia di Lucca.

Luca di Stadio, di Roma.

Emanuele Ermini, di Ariccia, provincia di Roma.

Mariagrazia Fedele, di Milano.

Giovanni Fiorito, di Milano.

Oscar Frau, di Capoterra, provincia di Cagliari.

Enrico Garuffi, di Taormin, provincia di Messina.

Andrea Gramiccia, di Roma.

Greta Lazzaroni, di Rovetta, provincia di Bergamo.

Edoardo Mattei, di Roma.

Assen Pessina, di Legnano, provincia di Milano.

Leyla Lulù Romano, di Barrafranca, provincia di Enna.

Enrico Schenoni, di Milano.

Lorenzo Toninelli, di Piadena Drizzona, provincia di Cremona.

Gabriele Verde, di Civitavecchia, provincia di Roma.

Stefano Vulcano, di Manta, provincia di Cuneo.

Giorgia Yin, di Treviso.

La Caserma 2023: gli istruttori

Per quanto riguardo gli istruttori, ritroveremo alcune vecchie conoscenze del programma. Renato Daretti e Giovanni Rizzo sono i due Capo istruttore. E poi ci saranno Germano Capriotti, Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.