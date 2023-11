Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di giovedì 9 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di giovedì 9 novembre sulle principali reti generaliste lo scontro è stato tra Rai 1, dove è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione della fiction Blanca con Maria Chiara Giannetta, e Canale 5 con l’appuntamento con Alfonso Signorini al Grande Fratello. È andato in onda poi sul secondo canale Rai Delitti in Famiglia che ieri ha raccontato e approfondito il caso della famiglia Carretta. Vediamo nel dettaglio quali altri programmi sono stati trasmessi e che numeri hanno ottenuto. Ecco i dati auditel!

Sul podio: il finale di Blanca al primo posto

Al primo posto per numero di ascolti troviamo Blanca 2 su Rai 1. La fiction con protagonista Maria Chiara Gianetta ha chiuso con il botto ottenendo uno share del 24,3% con 4.439.000 di spettatori. In seconda posizione troviamo invece su Canale 5 l’appuntamento con Alfonso Signorini alle redini del Grande Fratello che ha registrato 2.512.000 spettatori pari ad uno share del 18,5%. In ultima posizione sul podio troviamo la partita di Europa League – Atalanta – Sturm Graz che ha registrato uno share del 4,4% ed è stata seguita da 906.000 spettatori.

Blanca

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Italia 1 la puntata di Le Iene presentano: Inside dedicata alla sanità italiana ha registrato uno share del 5,8% ed è stata seguita da 860.000 spettatori. Splendida Cornice su Rai 3 con Geppi Cucciari ha ottenuto uno share del 4,8% ed ha interessato 850.000 telespettatori. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 792.000 telespettatori pari ad uno share del 5,3%. Piazzapulita in onda su La 7 ha registrato 758.000 spettatori e uno share del 5,2%. La puntata di Delitti in famiglia in onda su Rai 2 ha interessato 584.000 spettatori pari ad uno share del 3,1%. Infine in ultima posizione troviamo sul Nove Only Fun – Comico show che è stato seguito da 430.000 spettatori e ha registrato uno share del 2,3%.