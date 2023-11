Giovedì 9 novembre 2023 andrà in onda l’ultima puntata della seconda stagione, ma Blanca 3 si farà oppure no?

Anche la seconda stagione di Blanca è giunta al termine. Quella in onda giovedì 9 novembre è infatti l’ultima puntata della stagione 2 e, come sempre accade quando una stagione di una serie TV di successo giunge al termine, sono in molti a domandarsi se ce ne sarà un’altra o se invece la fiction in questione è giunta definitivamente al suo epilogo. Vediamo allora tutto quello che sappiamo riguardo a Blanca 3.

Blanca 3 si farà?

Ma Blanca 3 ci sarà oppure no? I fan della serie Tv con protagonista Anna Maria Giannetta possono tirare un grande sospiro di sollievo: Blanca 3 si farà.

Sul fatto che la fiction continuerà è arrivata una doppia autorevole conferma. La prima è stata quella di uno dei due registi della serie TV, Jan Maria Michelini, che in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Se Blanca 3 si farà? Sì, è una serie che abbiamo venduto in decine di Paesi. Ha avuto un grande successo in Francia, Portogallo, Spagna e Germania. Ma anche in tutti i Paesi dell’Est, Russia compresa, Australia, Giappone e Sudamerica: è diventata ormai un vero fenomeno internazionale”.

L’altra conferma è stata invece di Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, che in conferenza stampa ha spiegato che: “Come tutte le serie importanti anche Blanca avrà una vita lunga, perché il pubblico aspetta le nuove stagioni”.

Quando inizia Blanca 3? La data di uscita

Ora che è stato appurato che Blanca 3 si farà, c’è un altro interrogativo che si pongono i tanti fan della fiction: quando uscirà la nuova stagione? Non si può ancora dare una risposta precisa a questa domanda ma, con ogni probabilità, per vedere su Rai 1 le nuove puntate della serie TV bisognerà attendere fino al 2025.