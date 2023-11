Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di mercoledì 8 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di mercoledì 8 novembre gli spettatori hanno visto il ritorno de Il commissario Montalbano che in onda su Rai 2 nonostante fosse un replica della puntata del 2020, ha saputo conquistare nuovamente il pubblico italiano. Sempre sulla Rai è andato poi in onda il nuovo episodio di Corpo Libero mentre su Canale 5 Mediaset ha deciso di riproporre un classico con il film Il diavolo veste Prada. Solito appuntamento poi con Chi l’ha visto?, Una giornata particolare e Fuori dal coro. Vediamo ora nel dettaglio come sono andati gli ascolti delle principali reti generaliste.

Sul podio: al primo posto Il commissario Montalbano

Al primo posto troviamo Il commissario Montalbano che in onda su Rai 1 ha registrato 2.928.000 telespettatori pari ad uno share del 18%. Al secondo posto l’appuntamento con Chi l’ha visto? in onda su Rai 3 ha interessato 1.863.000 spettatori e ha ottenuto uno share dell’11,9%. In onda su Canale 5 invece il film Il diavolo veste Prada ha registrato 1.818.000 spettatori e ha ottenuto uno share pari all’11,4%.

Luca Zingaretti

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo su Italia 1 il film Die hard – Un buon giorno per morire che ha interessato 955.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 5,5%. Subito dopo in onda su Rete 4 il solito appuntamento con Fuori dal coro alla conduzione di Mario Giordano ha registrato 894.000 spettatori pari ad uno share del 6,7%. Su La 7 Una giornata particolare ha ottenuto 787.000 telespettatori davanti allo schermo e ha registrato uno share del 4,8%. L’ultima puntata della serie tv in onda su Rai 2 Corpo Libero è stata guardata da 421.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 2,5%. Su Tv 8 X Factor ha registrato 410.000 spettatori davanti allo schermo e ha ottenuto uno share del 3,1%. Infine in ultima posizione troviamo sul Nove Un fantastico via vai che interessato 297.000 spettatori e ha registrato uno share dell’1,8%.