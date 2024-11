I casi di Teresa Battaglia 3 si farà? Le anticipazioni

La seconda stagione è giunta al termine, ma I casi di Teresa Battaglia 3 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Con la puntata in onda su Rai 1 lunedì 4 novembre 2024 si conclude la seconda stagione di I casi di Teresa Battaglia, la serie TV basata sui romanzi di Ilaria Tuti. La seconda stagione è stata composta da sei episodi (suddivisi in tre puntate), ora in tanti attendono di sapere se ci sarà anche I casi di Teresa Battaglia 3 ci sarà oppure no. Vediamo tutto quello che sappiamo a riguardo del futuro della fiction Rai.

I casi di Teresa Battaglia 3 si farà?

Da parte della Rai non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale riguardo al futuro della fiction ma le possibilità che I casi di Teresa Battaglia 3 si faccia c’è. Anzi, si può tranquillamente affermare che è molto probabile che i nuovi episodi vengano prodotti.

Elena Sofia Ricci

D’altronde il materiale per i nuovi episodi c’è già, considerando che, come abbiamo detto in precedenza, la fiction è tratta dai romanzi di Ilaria Tuti. La prima stagione ha seguito il primo romanzo della serie, Fiori sopra l’inferno, la seconda stagione è stata basata sul secondo romanzo, Ninfa dormiente, la terza dovrebbe quindi seguire quanto raccontato nel terzo libro: Luce della notte. In totale sono cinque i romanzi pubblicati della serie con protagonista Teresa Battaglia.

A lasciar pensare che è molto probabile che I casi di Teresa Battaglia 3 possa essere prodotto sono anche i dati riguardanti gli ascolti TV: la serie con protagonista Elena Sofia Ricci, anche nella seconda stagione, ha fatto registrare ottimi dati di ascolti, conquistando milioni di spettatori. Non resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale.

I casi di Teresa Battaglia 3 quando esce?

Non c’è ovviamente ancora una data di uscita riguardo a I casi di Teresa Battaglia 3, ma la fiction potrebbe tornare su Rai 1 tra il 2025 e il 2026.