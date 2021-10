Un uomo sportivo, amante dei cani e della natura: scopriamo di più su Riccardo Serpellini, il marito della influencer Paola Turani!

Classe 1973, Riccardo Serpellini è nato il 29 agosto sotto il segno della Vergine ed è l’uomo che ha conquistato il cuore Paola Turani, prima modella e ora influencer di grande successo. La loro storia d’amore è iniziata nel 2011 e nel 2019 la coppia si è sposata. Inoltre, nel marzo 2021, come comunicato dall’influencer sui suoi canali social, i due diventeranno presto genitori. Ma chi è davvero? Se siete curiosi come noi di saperne di più, scopriamo tutto sulla dolce metà della influencer e qualche curiosità sulla sua vita privata!

La biografia di Riccardo Serpellini

Riccardo Serpellini, originario come la moglie di Bergamo, è un imprenditore ma durante il suo tempo libero si dedica ad una delle sue più grandi passioni: lo sport. Nelle foto che pubblica sul suo profilo Instagram compare spesso in sella ad una bicicletta o ad una motoslitta, con dei panorami mozzafiato come sfondo.

Sempre per quanto riguarda il suo lavoro, si occupa precisamente di marketing e campagne pubblicitarie. Quando sua moglie si sposta per lavoro, essendo una fashion blogger, Serpellini spesso la segue nei suoi viaggi.

Riccardo Serpellini e Paola Turani: la storia

Come tutte le storie d’amore più romantiche, Paola Turani e Riccardo (Ricky Serpella come lo chiama lei) si sono conosciuti quando erano piccoli e non si sono più lasciati. La loro relazione è iniziata nel 2011, ma solo nel 2018 l’hanno ufficializzata con una proposta di matrimonio!

Riccardo non si è inginocchiato come vuole la tradizione, ma si è dichiarato alla sua dolce metà in mezzo ad un campo di lavanda in Provenza, in perfetto stile film romantico. Nel luglio 2019 la coppia è convolata a nozze a Paghera a Lonato del Garda, con una cerimonia da sogno.

Nel marzo del 2021, inoltre, la Turani ha rivelato ai propri follower sui suoi canali social di essere in attesa di un figlio. Enea Francesco è nato l’8 ottobre 2021, alle ore 00.52, come rivelato anche da un post su Instagram.

Riccardo e Paola abitano in una bellissima villa arredata con gusto a Bergamo.

Chi è la moglie di Riccardo Serpellini, Paola Turani

Non servono presentazioni per la ragazza dagli occhi di ghiaccio che nella vita fa la fashion blogger, proprio come le sue amiche Giulia Valentina, nonché ex fidanzata di Fedez, e Tess Masazza. Classe 1987, Paola Turani è nata a Sedrina (in provincia di Bergamo) il 10 agosto sotto il segno del Leone. Da piccola, appassionata degli animali, desiderava diventare una veterinaria.

Il suo sogno è però stato infranto (in maniera del tutto positiva!) quando all’età di 16 anni è stata notata da un talent scout che l’ha proposta come modella per un importante brand francese. Da quel momento la sua vita è stata tutta in salita, però nel mondo della moda!

2 curiosità su Riccardo Serpellini

-Non si hanno informazioni sui suoi guadagni.

-Come per la moglie, anche Serpellini ha una passione per i cani. La coppia infatti ha due “cagnoni” di nome Gnomo e Nadine, che hanno anche presenziato al matrimonio, “perché parte della famiglia” come hanno raccontato.

