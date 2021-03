La modella e influencer italiana, Paola Turani ha annunciato sui social di essere incinta del primo figlio.

La famiglia di Paola Turani finalmente si allarga e ad annunciare la lieta novella è stata proprio la bella modella e influencer bergamasca attraverso un lungo post condiviso sulla sua pagina Instagram. Seguitissima sui social, da uomini e donne, e dove da anni ormai la Turani dispensa consigli di bellezza, benessere e di moda questa volta ha davvero sorpreso tutti condividendo la gioia della prima maternità e raccontando anche qualche dettaglio inedito.

Paola Turani in dolce attesa

“In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose” – inizia così il lungo ed emozionante post su Instagram di Paola Turani dove annuncia per la prima volta ai suoi followers in rete, di essere in dolce attesa.

La modella e il marito Riccardo Serpellini si sono lasciati immortalare in compagnia dei loro due cani, Nadine e Gnomo, ed hanno mostrato in prima linea il pancino rotondo di lei.

Paola Turani e il Serpella: il primo figlio in arrivo

“Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme, Abbiamo capito che davvero Niente è impossibile”- Scrive la Turani emozionata sui social- “La vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. “E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole”. La modella poi, non nasconde ai suoi followers quanto il desiderio di diventare madre e di aver un figlio sia stato per lei e per il suo compagno, un momento tanto atteso.

“Quanto ho sognato questo momento, quanto… e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale. Tu!!! Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità!!!”