Alessandro Borghese ha mostrato il suo entusiasmo via social dopo aver scoperto di essere guarito dal Coronavirus.

Alessandro Borghese è finalmente risultato negativo al tampone per Covid-19, e ha festeggiato abbracciando le sue figlie in diretta social: “Libero di abbracciare le mie figlie! Grazie a loro, ho scoperto una forza che non credevo di possedere. Grazie per avermi rimesso in piedi. Grazie mille a tutti voi, i vostri messaggi e il vostro grande affetto mi hanno dato un’incredibile speranza”, ha scritto lo chef dando la notizia ai suoi fan.

Alessandro Borghese è guarito dal Covid

Alessandro Borghese ha finalmente vinto la sua battaglia contro il Coronavirus dopo giorni d‘isolamento trascorsi in casa. Via social lo chef ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati accanto, ed in particolare la moglie Wilma Oliverio e le sue due figlie (Arizona e Alexandra).

“I miei veri angeli custodi sono stati mia moglie e le mie figlie, insieme a Tata Marì. È un’esperienza veramente difficile, caspita, ma pian piano la situazione sta evolvendo, ne sto uscendo fuori. Una vera battaglia, ma ce la facciamo”, ha spiegato via social il celebre chef.

La malattia e i sintomi

Nei giorni scorsi lui stesso aveva svelato di essere risultato positivo a Covid-19 e, aggiornando i fan sulle sue condizioni, si era mostrato stanco e visibilmente spossato.

Lo chef aveva anche ammesso di esser stato fortunato a non manifestare sintomi troppo aggressivi della malattia e aveva specificato che sarebbe stato veramente male per circa 5 giorni. Oggi lo chef è finalmente guarito, e ha assicurato che tornerà al più presto al suo lavoro in tv: “Riparto con la trasmissione “4 ristoranti”e tornerò in cucina”, ha confessato via social dopo aver annunciato di essere guarito.