Al Bano sogna ancora Sanremo dopo la delusione delle scorse edizioni: “Amadeus mi ha dato il bidone”. L’attacco del cantante.

Ormai il conto alla rovescia per Sanremo 2025 è ufficialmente iniziato e mancano meno di 100 giorni all’inizio della kermesse più seguita d’Italia. Carlo Conti ha scelto le canzoni che parteciperanno alla gara e presto svelerà i nomi dei big. Ma tra questi ci sarà anche Al Bano?

Il cantante di Cellino San Marco ha rivelato il suo sogno nascosto, e manda una frecciatina all’ex direttore artistico Amadeus. Scopriamo che cosa ha detto.

Al Bano vuole tornare al Festival di Sanremo

Dopo oltre cinquant’anni di carriera, Al Bano non ha intenzione di rinunciare al palco di Sanremo. Il cantante pugliese, che ha partecipato alla storica kermesse musicale per quindici volte, si prepara a proporre nuovi brani per l’edizione 2025.

Al Bano ha già incontrato il nuovo direttore artistico, Carlo Conti, e spera di convincerlo con due canzoni dalle tematiche potenti e attuali.

Romina Power Albano Carrisi

Durante un’intervista a LaPresse, Al Bano ha rivelato di aver presentato a Carlo Conti due canzoni diverse tra loro, ma entrambe legate all’amore. Uno dei brani si concentra sull’amore romantico, mentre l’altro esplora l’amore come strumento di pace, un messaggio particolarmente significativo nel contesto geopolitico attuale.

“Io voglio andare a Sanremo. E spero che la canzone che presenterò piaccia. A Carlo Conti, alla giuria e poi a tutti“, ha dichiarato con entusiasmo il cantante.

Al Bano: la frecciatina ad Amadeus

Non è la prima volta negli ultimi anni che Al Bano prova a risalire sul palco dell’Ariston. “Io volevo andare in gara anche lo scorso anno, ma Amadeus mi ha dato il bidone” ha rivelato il cantante.

Alla domanda se parteciperebbe da solo o in compagnia dell’ex moglie Romina Power, Carrisi risponde con decisione: “Ho iniziato a partecipare al festival da solo e voglio finirlo da solo“.