Il video a sorpresa di Lino Banfi commuove i fan: “Ve lo ricordate?”. I nostalgici sperano in un ritorno dell’attore.

Il celebre attore Lino Banfi ha riacceso i cuori dei fan di “Un medico in famiglia” tornando nella villa di Poggio Fiorito, la famosa abitazione che per anni ha ospitato le vicende della famiglia Martini. Un momento epico, che ha fatto sognare i più nostalgici che non perdono la speranza di rivedere una nuova stagione di Un Medico in Famiglia.

Il video di Lino Banfi: un omaggio alla famiglia Martini

Il breve video postato sui social da Lino Banfi è diventato immediatamente virale.

“Vediamo quanti di voi si ricordano di questo posto” scrive Banfi, mentre passeggia di fronte all’iconica villa in cui hanno girato la famosa fiction Rai Un Medico in Famiglia.

Tra i commenti più ricorrenti, spiccano messaggi come: “Nonno Libero, ci hai fatto piangere!“, oppure “Quanti ricordi in casa Martini“.

Alcuni sperano in una conclusione definitiva della serie, mentre altri si sono limitati a ringraziare Banfi per il ricordo.

Un Medico in Famiglia: i ricordi di Margot Sikabonyi

Non tutti gli attori, però, ricordano con nostalgia quei giorni. Margot Sikabonyi, interprete di Maria, ha rivelato in un’intervista alcune difficoltà vissute sul set, tra cui la pressione del successo e la lontananza dai coetanei.

Nonostante i legami profondi, la Sikabonyi ha preferito allontanarsi dalla serie per seguire nuove strade.

I fan, intanto, sperano ancora in un ritorno. Ci sarà? Al momento non ci sono conferme su un eventuale ritorno di Un Medico in Famiglia, ma il video di Banfi ha riacceso le speranze. Per ora, il celebre Nonno Libero si limita a far rivivere emozioni passate, ma chissà se un giorno la famiglia Martini potrebbe davvero tornare sul piccolo schermo per un saluto finale.