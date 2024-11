Scoppia l’amore a Ballando con le stelle: scatta il bacio dopo la notte insieme

È nata una coppia a Ballando con le stelle: Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice beccati insieme, scatta il bacio.

Da settimane ormai non si parla d’altro: è nato l’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? I due protagonisti di Ballando con le stelle hanno infiammato l’ultima edizione del programma di Milly Carlucci con i rumors sulla loro presunta storia d’amore. La loro intesa è apparsa evidente sin dai primi istanti, e ora sembra proprio che i due stiano facendo sul serio.

Ballando con le stelle: Bianca e Giovanni, scatta il bacio

Dopo speculazioni e rumors, i paparazzi del settimanale Chi hanno colto la coppia in un momento di tenerezza.

Le fotografie, pubblicate dalla rivista, immortalano il momento in cui la coppia si scambia un bacio fuori dall’abitazione della conduttrice, suggerendo una frequentazione che va oltre la collaborazione professionale.

Nei giorni precedenti, Bianca e Giovanni erano stati avvistati in Puglia, terra d’origine della Guaccero. La conduttrice ha condiviso sui social che Pernice ha avuto l’occasione di conoscere amici e familiari, un passo significativo che ha subito attirato l’attenzione dei follower.

“L’ho portato nel mio mondo” ha raccontato Bianca in un post, “e ha conosciuto le persone per me importanti“.

Una coppia dentro e fuori il programma

Nel programma di Rai 1, la sintonia tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ha catturato il pubblico sin dalle prime esibizioni. Fuori dagli studi, però, i due appaiono legati da una complicità che ora si manifesta anche nella vita privata, come dimostrano le foto del bacio scattate dai paparazzi.

La relazione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è ancora avvolta nel mistero, senza dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Tuttavia, la crescente curiosità dei fan e le ultime indiscrezioni lasciano presagire che questo legame potrebbe avere un’evoluzione anche fuori dalle telecamere.

I follower attendono con trepidazione ulteriori dettagli e, magari, una conferma ufficiale che metta fine ai rumors.