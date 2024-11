Tour rimandato per Claudio Baglioni che ha raccontato di dover far fronte ad alcune problematiche di salute e di doversi prendere una pausa.

Una brutta notizia per tutti i fan di Claudio Baglioni: la partenza del tour nei grandi teatri lirici italiani, ‘Piano di volo Solotris’, che avrebbe dovuto debuttare giovedì 21 novembre al Teatro Lyrick di Assisi, è stata rimandata per problemi di salute dell’artista. A renderlo noto il diretto interessato tramite una secca nota stampa.

I problemi di salute di Claudio Baglioni

Attraverso una nota stampa diffusa anche sui social, Claudio Baglioni ha comunicato di dover rimandare l’inizio del tour nei grandi teatri lirici italiani, ‘Piano di volo Solotris’, per problemi di salute. “È andata così. Subito dopo aver terminato gli eventi di aTUTTOCUORE all’Arena di Verona, mi sono messo all’opera per prepararmi ai concerti solistici di Piano di volo. Questo è il nome del progetto scelto per la parte conclusiva – la terza, sottotitolata SoloTris – delle mie rappresentazioni a solo”.

Claudio Baglioni

L’artista ha spiegato che proprio per ottenere il massimo della performance si sia esercitato con costanza, anche troppa: “[…] Per raggiungere il risultato auspicato, mi sono così esercitato, suonando e cantando, per molte ore al giorno, cercando soluzioni nuove e ottimali d’arrangiamento e prospettive di giusta realizzazione per ogni strumento. Qui qualcosa non è andato come doveva e dai e dai, ho caricato eccessivamente braccia e mani, sforzando troppo tendini, legamenti e articolazioni”, ha proseguito nel comunicato diffuso anche sui social.

Stop al tour e la pausa

Baglioni ha precisato ancora che al sua condizione sia andata piano piano a peggiorare e che in questo momento, di fatto, stia male: “Perciò mi sono procurato dolori e infiammazioni che ho curato con procedure fisioterapiche mentre, però, nell’imminenza del debutto del tour, continuavo a provare i brani (50 tra i titoli decisi e quelli di riserva) del repertorio che avrei presentato sul palco. La condizione di polso, avambraccio, braccio destro è, in questo modo, peggiorata fino a interessare anche la spalla e pure il povero morale […]”.

La qui la decisione di una pausa forzata: “[…] Sono costretto (con rammarico, dispiacere, rincrescimento, amarezza e tutte le scuse per il disagio che causerà questo tempo di ritardo) a posticipare, con la più corretta cautela, l’inizio del giro […]”.