Marco Liorni: ecco quanto guadagna il conduttore de L’Eredità

Ecco quanto guadagna Marco Liorni per presentare ogni sera L’Eredità su Rai 1: le cifre totali e tutti i dettagli.

Senza dubbio ‘L’Eredità’ è una delle trasmissioni di maggiore successo nel palinsesto televisivo Rai. Merito anche dei bravissimi conduttori che di anno in anno si sono “passati il testimone” e che hanno contribuito a portare al programma molto appeal. Tra questi anche Marco Liorni, ultimo in ordine cronologico, a dirigere le operazioni in tv. Gli spettatori, però, si domandano quanto sia il suo guadagno per questo lavoro. La cifra di cui parliamo è molto interessante…

Quanto guadagna Marco Liorni?

Come detto, Marco Liorni è il conduttore de L’Eredità a partire dalla stagione 2024/2025, dopo che in precedenza ha condotto diversi altri programmi e anche un altro quiz show di grande successo di Rai 1 come Reazione a Catena.

Marco Liorni

Ma quanto guadagna Marco Liorni? Dalle informazioni raccolte, pare che Marco Liorni per condurre Reazione a Catena sia arrivato alla fine dell’anno a guadagnare un compenso totale di poco inferiore ai 300.000 euro. Ad ogni puntata, il presentatore dovrebbe percepire un guadagno compreso tra i 2500 euro e i 5000 euro.

Nonostante il cambio di programma, il contratto di Marco Liorni con la Rai non dovrebbe aver subito modifiche significative per quel che riguarda la parte economica, tanto che il presentatore anche per presentare ogni sera L’Eredità guadagnerebbe la stessa cifra: circa 300.000 euro all’anno.

D’altronde dobbiamo ricordare che Reazione a Catena e L’Eredità sono due programmi simili, che vanno in onda su Rai 1 nella stessa fascia oraria e che fanno anche registrare ascolti pressoché identici (non a caso si alternano durante l’anno). Ecco perché il compenso economico per il conduttore, Marco Liorni, non dovrebbe aver subito alcuna variazione con il passaggio da un programma all’altro di Rai 1.