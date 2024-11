Sono tornati insieme ad esibirsi ufficialmente ma per Benji e Fede è già polemica. Ecco cosa è successo durante il concerto.

Concerto bellissimo per i fan di Benji e Fede che dopo anni sono riusciti a rivedere i propri beniamini esibirsi insieme sul palco all’Unipol Forum di Milano. Al netto della grande gioia, non sono mancate le polemiche per un gesto di Federico che dopo essersi riempito d’acqua la bocca l’ha “sputata” sul pubblico suscitando svariate reazioni.

Benji e Fede in concerto: “lo sputo” al pubblico

Il duo di artisti composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, come detto, si è esibito sul palco dell’Unipol Forum di Milano per la gioia dei fan che non li vedevano insieme ormai da anni.

Al netto degli ottimi giudizi per lo spettacolo musicale e non solo messo in atto, non sono mancate alcune critiche per un gesto di Fede.

Federico Rossi

Fede, infatti, dopo aver messo in bocca dell’acqua, si è avvicinato al margine del palco e ha liberato a “moh di sputo” tutto verso il pubblico. Se a qualcuno è andato bene, ad altri decisamente no. Infatti, sui social, sia i presenti che gli utenti si sono trovati divisi sul dare un giudizio a tale gesto.

Il video e le reazioni

“Che poi, onestamente, farsi sputare da Federico, anche no”, ha detto un utente. “Che schifo, ma con quale diritto sputi sul pubblico, chi ti credi di essere?”, ha detto un altro.

Molti utenti hanno notato che le movenze e il gesto di Fede sarebbero copiate dagli atteggiamenti del noto artista di fama internazionale Harry Styles: “Outfit e gesti, gli hai copiato tutto ma non gli assomiglia per nulla”.

Dal canto suo, Federico non ha commentato questa situazione ma tramite una storia su Instagram ha ringraziato tutti: “È stata la serata più bella della mia vita. Grazie dal profondo del cuore a ognuno di voi che ieri sera era al Forum a cantare e a emozionarsi insieme a noi. Sono rimasto lì ancora un po’, sospeso in aria. E non ho mica tanta voglia di scendere giù, vi voglio bene”.