Sonia Bruganelli vuole dire addio a Ballando: cosa sta succedendo

Sfogo social di Sonia Bruganelli in chiave Ballando con le Stelle. La concorrente starebbe pensando al ritiro dalla trasmissione di Rai 1.

L’esperienza a Ballando con le Stelle non è stata fin qui esaltante a livello di danza ma per Sonia Bruganelli sono comunque state puntate decisamente movimentate e interessanti, anche per via dei noti scontri con la giuria con particolare focus con Selvaggia Lucarelli con la quale sono andate in scena diverse discussioni. Proprio per questo, la bella Sonia starebbe ipotizzando l’addio…

Sonia Bruganelli pensa al ritiro da Ballando

Prima tramite una diretta social con tanto di “incidente”, poi tramite un post Instagram riassuntivo di quel momento, Sonia Bruganelli ha raccontato tutti i suoi dubbi a proposito del proseguimento della sua esperienza a Ballando con le Stelle.

Sonia Bruganelli

“Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio o uscire perché inizio a essere fisicamente provata”, ha esordito la Bruganelli sui social.

“Questo significa che la leggerezza con cui entravo in sala prove – perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto, che la giuria sarebbe stato quello che poi è stato – non c’è più”, ha proseguito ancora l’ex moglie di Bonolis. “Semplicemente guardando l’edizione dello scorso anno sarei stata la più giovane e invece qui sono la più grande, ma va benissimo. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi. Sono demotivata“.

La motivazione persa

La Bruganelli ha continuato: “Ragionandoci effettivamente questo percorso lo immaginavo difficoltoso ma non mi immaginavo questo […]. Ho provato a migliorare nel ballo e anche a reggere botta con la giuria, però ora facendo i conti mi sta lasciando una cosa Ballando: la non passione e il non amore per il ballo”.

“Questi erano i motivi che mi avevano spinto ad accettare la sfida. Avere un maestro che mi diceva cosa fare, faticare etc… Poiché fin da subito questa cosa non è interessata, una carezza ogni tanto me la sarei meritata, e quando ho avuto chiaro che ti invitano nei programmi perché fai parlare è ovvio che cambia”. Alla fine Sonia ha aggiunto di essere demotivata anche perché la giuria starebbe giudicando non solo il ballo ma anche altro.