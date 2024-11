Cesara Buonamici non ne può più e prende una drastica decisione: arriva la denuncia contro il fratello accusato di stalking.

Anche nel mondo dello spettacolo ci sono clamorose liti in famiglia, ma di rado sfociano in vere e proprie denunce, ma questo è quello che è successo tra l’opinionista e giornalista Cesara Buonamici e il fratello.

La notizia della denuncia avanzata dall’opinionista del Grande Fratello ha già fatto il giro del web, ma a stupire i fan sono le motivazioni di questa mossa estrema. Scopriamo tutti i dettagli.

Cesara Buonamici contro il fratello Cesare: la denuncia

Cesara Buonamici ha denunciato il fratello Cesare Buonamici per stalking. Secondo quanto emerso, l’imprenditore – presidente di Coldiretti Firenze e Prato – avrebbe messo in atto una serie di comportamenti molesti e persecutori nei confronti della sorella e del marito Joshua Kalman.

Il giudice del Tribunale di Firenze ha rinviato a giudizio l’uomo, e il processo avrà inizio il 2 ottobre 2025. Le tensioni tra i due fratelli sarebbero iniziate nel 2020 per divergenze sulla gestione di una proprietà di famiglia situata sulle colline di Fiesole.

La tenuta comprende una villa, un uliveto e un’azienda agricola, punto focale delle controversie. La situazione è degenerata al punto che la giornalista ha deciso di sporgere denuncia.

Cesara Buonamici: le accuse di spionaggio e controllo ossessivo

Tra i comportamenti contestati a Cesare Buonamici ci sono atti di spionaggio e controllo. Infatti, da quanto riportato da altre testate giornalistiche, pare che l’uomo avrebbe deviato le telecamere dell’azienda agricola verso l’abitazione della sorella per monitorare i movimenti, e tentato di ottenere informazioni riservate sui conti bancari di Cesara.

Inoltre, avrebbe opposto resistenza al matrimonio della giornalista con Joshua Kalman nella casa di famiglia, accettandolo solo dopo l’intervento dei rispettivi legali.

Il giudice ha ritenuto sufficienti le prove per procedere con il processo. Intanto la prima udienza è fissata per ottobre 2025, quindi non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla spinosa vicenda familiare.