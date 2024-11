Dopo la stretta di mano in tribunale per la causa di divorzio si torna all’attacco: Ilary Blasi denuncia Francesco Totti.

Sembrava che i rapporti tra Ilary Blasi e l’ex marito Francesco Totti si stessero distendendo dopo l’incontro in tribunale della scorsa settimana. Aveva sbalordito tutti, infatti, il gesto della stretta di mano tra i due ex coniugi all’incontro per la causa di divorzio.

Ma adesso tutto è cambiato: la conduttrice televisiva torna all’attacco e rivolge all’ex capitano della Roma un’accusa pesantissima. Ilary lo ha denunciato per abbandono di minore. Ma cosa è successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere. Questa volta al centro delle polemiche c’è una denuncia per abbandono di minore presentata dalla conduttrice contro l’ex marito.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’episodio sarebbe avvenuto durante un turno di custodia del campione, accusato di aver lasciato da sola in casa la figlia Isabel, di otto anni.

Ilary Blasi

Ilary Blasi avrebbe scoperto la situazione tramite una videochiamata alla figlia e, preoccupata, ha immediatamente allertato le autorità. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la babysitter in casa e, poco dopo, Francesco Totti è rientrato da una cena nei pressi della sua abitazione.

La Procura ora indaga per verificare se la bambina fosse realmente sola e se la babysitter sia arrivata solo in seguito all’arrivo della polizia.

La situazione si complica

Nonostante i tentativi di riappacificazione, il rapporto tra i due ex coniugi è nuovamente compromesso. Il reato di abbandono di minore è punibile con pene che variano dai sei mesi ai cinque anni.

Tuttavia, Totti potrebbe controdenunciare Ilary Blasi per calunnia, e ciò complicherebbe ulteriormente una separazione già molto conflittuale.

L’episodio rischia di influenzare i termini dell’affido congiunto deciso per i tre figli della coppia. Isabel, la più piccola, richiede una vigilanza costante, e questo nuovo sviluppo potrebbe far riconsiderare alcune decisioni precedenti.