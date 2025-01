“2024 devastante. Tumore? Ecco cosa hanno trovato i medici”: Carolyn Smith si confessa

Lotta da tantissimi anni con un tumore ma Carolyn Smith non ha mai perso il sorriso e la forza. Le parole a Verissimo.

Sono ormai dieci anni che la nota coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, deve fare i conti con un tumore. Controlli, cure e massima attenzione, però, non le hanno tolto il sorriso. A Verissimo, la donna ha spiegato come attualmente la sua condizione sia stabile ma anche come i medici, seppure contenti, le abbiano trovato un piccolo linfonodo da monitorare.

Carolyn Smith, il tumore e il parere dei medici

Ospite di Verissimo nel pomeriggio di Canale 5 con Silvia Toffanin, Carolyn Smith ha avuto modo di parlare ancora della sua condizione di salute. La nota coreografa e storico giudice di Ballando con le Stelle ha spiegato di dover fare controlli periodoci per questo “intruso” con cui convive ormai da dieci anni.

“Ogni tre settimane devo fare la chemio, ma ormai ci sono abituata”, ha svelato la donna. Con grande sincerità e con visibile emozioni, la Smith ha poi aggiunto di aver temuto il peggio qualche tempo fa nonostante, ora, la situazione sia piuttosto sotto controllo.

“Beh, sì. La situazione ora è stabile, i medici sono contenti. Ma hanno trovato un linfonodo ai polmoni, ma non è nulla di grave. Secondo i dottori è solo un’infiammazione visto che sono soggetta a bronchiti”.

“Il 2024 devastante”

Nel corso dell’intervista a Verissimo, la Smith ha poi spiegato come il 2024 sia stato per lei un anno davvero pesante. “Il 2024 è stato l’anno più duro di questi lunghi dieci anni di lotta contro il tumore. Ma poi mi sono resa conto della mia forza, di tutti i cicli che sono riuscita a chiudere e ho ripreso in mano la mia vita”.

A rendere l’anno passato durissimo, anche la perdita di uno dei suoi cani che, come detto anche in passato, aveva giocato un ruolo importante nella scoperta del tumore: “È stata una tragedia per me (la perdita del cagnolini Sir Scotty ndr). Ha avuto un tumore al fegato ed è scomparso dopo un arresto cardiaco. Ho deciso di cremarlo, è sempre vicino a me e non mi abbandonerà mai”.