Bianca Santoro e Fedez stanno insieme? La giornalista rompe il silenzio e rivela come stanno realmente le cose.

Il Capodanno di Fedez fa ancora discutere nonostante sia passato quasi un mese. Il rapper aveva trascorso la notte di San Silvestro in compagnia di amici e amiche, e qualcuno ha azzardato l’ipotesi che con una delle donne presenti ci sia stato un flirt. In particolare, hanno iniziato a circolare voci su un presunto flirt con la giornalista Bianca Santoro. Ma è vero che c’è del tenero tra i due? Scopriamo tutti i dettagli.

Bianca Santoro rompe il silenzio sul presunto flirt con Fedez

Bianca Luna Santoro è una nota giornalista, ma è finita al centro del gossip in seguito ad alcune foto pubblicate dal rapper la notte di Capodanno che il rapper ha trascorso a St. Barth.

Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Bianca ha dichiarato: “Non sono la nuova fiamma di Fedez e tutto questo polverone sta influenzando negativamente la mia vita privata“.

Bianca Luna Santoro

Bianca ha spiegato come sono nate le voci sul presunto flirt. “Caterina Balivo mi ha chiesto di Fedez durante un programma televisivo, visto che eravamo stati in vacanza insieme. Ho risposto che siamo solo amici, che lo stimo molto e che lo trovo una persona simpaticissima. Entrambi stiamo affrontando una separazione, e dopo esperienze così serve tempo per ritrovare il proprio equilibrio“.

Bianca Santoro: le parole travisate e il malinteso sul suo nome

Secondo Bianca, le sue dichiarazioni sono state mal interpretate, e hanno dato adito a un gossip infondato. “Ho semplicemente parlato bene di Fedez, ma in un attimo mi sono ritrovata etichettata come la sua nuova fidanzata. Ribadisco, tra noi non c’è nulla di romantico“.

La giornalista, che lavora nel mondo della moda, ha anche chiarito un equivoco legato alla sua famiglia, e ha specificato: “Non sono figlia di Michele Santoro, mio padre si chiama Sergio“.