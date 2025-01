Tensione al Grande Fratello: gli inquilini sono contrari al ripescaggio e organizzano uno sciopero, microfoni off e niente confessionale.

L’annuncio del ripescaggio dei concorrenti eliminati o ritirati dal gioco ha suscitato grande scalpore, sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello. La scelta degli autori del reality ha scatenato un’accesa polemica sui social, con utenti che si sono sentiti presi in giro dalle eliminazioni che poi non si sono rivelate definitive.

Ma il ripescaggio ha fatto storcere il naso anche agli inquilini della casa più spiata d’Italia, che hanno deciso di reagire con un’insolita protesta. Scopriamo cosa sta succedendo.

Grande Fratello: la protesta dei concorrenti

La Casa del Grande Fratello si trova al centro di un’insolita protesta. Alcuni concorrenti, guidati da Lorenzo Spolverato, hanno deciso di opporsi apertamente al televoto per il ripescaggio, che consentirebbe ad alcuni ex inquilini di tornare in gara.

Lorenzo, insieme ad altri concorrenti, ha adottato misure drastiche per esprimere il proprio dissenso: confessionali rifiutati e microfoni staccati come segno di protesta.

Alfonso Signorini

Se da un lato c’è chi non approva il ripescaggio, dall’altro una parte del pubblico sembra favorevole al ritorno di personaggi che hanno lasciato il segno. Helena e Jessica, ad esempio, stanno ricucendo i rapporti nel Tugurio, regalando momenti di leggerezza e complicità. Ma questa riconciliazione è sufficiente a placare gli animi nella Casa?

Grande Fratello: tensione nella Casa

Lorenzo Spolverato non è l’unico a manifestare il suo malcontento. Altri concorrenti hanno espresso dubbi sulle regole del gioco, e hanno avanzato accuse contro gli autori di aver fatto favoritismi. Intanto, Luca Calvani si dice pronto a prendere decisioni drastiche se il rientro di Helena o Iago dovesse concretizzarsi.

Domani sera, durante la nuova puntata, scopriremo se lo sciopero avrà ripercussioni sulle dinamiche del gioco o se gli autori riusciranno a riportare l’ordine nella Casa del Grande Fratello.