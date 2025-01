Sting annulla concerti ed eventi a causa di un problema di salute: fan di tutto il mondo allarmati. Come sta il cantante.

Quando una celebrità internazionale annulla gli impegni non è mai una buon segno. Stavolta ad allarmare i fan è Sting, il celebre cantante britannico che negli ultimi giorni ha annunciato di aver annullato tutti gli impegni a causa di alcuni problemi di salute.

La notizia ha allarmato i fan di tutto il mondo, ma quali sono i problemi di salute che gli impediscono di cantare, e come sta adesso il famoso cantautore? Scopriamo tutti i dettagli dell’allarmante notizia.

Sting: rinviati concerti e premiazioni

“Su consiglio del suo medico, a causa di malattia, è con sincero rammarico che Sting deve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards questo giovedì e posticipare i suoi concerti” si legge nel comunicato pubblicato sul profilo Instagram del cantante.

“Sting si scusa sinceramente per qualsiasi inconveniente ed esprime la sua gratitudine ai fan per la loro comprensione” si legge ancora.

Ma qual è il problema di salute che ha scatenato tanta apprensione tra i fan? A rivelarlo è lo stesso Sting con un post pubblicato sui social.

Come sta Sting: “Ho un’infezione alla gola”

Con un post social, il cantante inglese ha rivelato: “Sto costantemente migliorando rispetto a un’infezione temporanea alla gola che mi ha impedito di cantare – e aggiunge –, anche se non vedo l’ora di riprendere presto le mie esibizioni e gli spettacoli rimandati“.

Questo episodio non è il primo di questo genere per Sting. Già nel 2019 l’artista aveva dovuto cancellare alcune esibizioni per motivi di salute, seguendo le indicazioni del suo medico.

Nonostante ciò, il cantante ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fan e si è scusato per l’inconveniente.