Cristina Parodi finisce in stampelle: l’annuncio allarma i fan della giornalista, “Gesso e stampelle per un mese”.

L’ultimo post social pubblicato da Cristina Parodi ha allarmato i fan sulle sue condizioni di salute. La giornalista si è mostrata ai suoi follower in una foto inaspettata: con il piede ingessato mentre si regge sulle stampelle.

Ma cosa è successo alla conduttrice televisiva? Scopriamo che cosa ha raccontato la Parodi.

Infortunio per Cristina Parodi: cos’è successo

Cristina Parodi ha annunciato ai suoi fan su Instagram di aver subìto un infortunio che la costringerà a rimanere con il piede ingessato e le stampelle per un mese. L’imprenditrice e giornalista, oggi attiva nel mondo della moda e sui social media, ha spiegato che il problema è nato da un banale movimento: “Vai sempre di corsa, fai mille cose insieme, pensi di essere indistruttibile. E invece basta mettere il piede giù male“.

La Parodi ha condiviso due foto in cui si mostra sorridente, nonostante la situazione, e aggiunge con ironia l’hashtag “Il metatarso mi ha tradita“. I suoi followers hanno risposto con affetto, tra cui molti personaggi noti dello spettacolo come Anna Foglietta e Laura Pausini.

Vip e fan vicini a Cristina: “Guarisci presto!”

Dopo una carriera di successo in televisione, come primo volto del TG5 e conduttrice di programmi come Verissimo, Cristina Parodi ha lasciato il piccolo schermo per dedicarsi alla moda e ai social media. Infatti, pggi è titolare di un brand di moda e conduce format originali come 7 piani e Sorsi di stile.

Il post di Cristina Parodi ha attirato centinaia di commenti da parte dei suoi fan e colleghi dello spettacolo. L’attrice Anna Foglietta ha scritto: “Con quel sorriso il gesso e le stampelle neanche le avevo notate. Ti abbraccio grande Cristina“. Anche Laura Pausini ha espresso il suo dispiacere con un commento semplice ma sentito: “Oh nooooo“.