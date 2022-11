Ripercorriamo la terribile storia di Gessica Notaro e conosciamo meglio la bellissima Miss Romagna 2007, che fu sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares.

Cantante, modella e ballerina, Gessica Notaro ha cominciato giovanissima a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Tristemente nota alla cronaca perchè l’ex compagno Edson Tavares l’ha aggredita con l’acido nella notte del 10 gennaio 2017, la sua storia è un messaggio di forza e speranza. Conosciamo meglio la ragazza che con il sorriso si è dimostrata più forte di tutto e tutti!

Chi è Gessica Notaro: la scheda

Nome e cognome: Gessica Notaro

Data e luogo di nascita: 27 dicembre 1989, Rimini

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attivista, cantante

Fidanzato: Filippo Bologni

Social: Instagram, Facebook

Gessica Notaro: biografia e carriera

Nata il 27 dicembre 1989 (Capricorno) è cresciuta nel riminese, da mamma argentina e papà calabrese. La sua vita non è stata semplice: il papà di Gessica è stato portato via da un tumore e uno dei suoi due fratelli purtroppo si è tolto la vita nel 2011.

Cantante e modella, a soli 17 anni, vediamo Gessica Notaro a Miss Italia 2007, dove gareggia con la fascia di Miss Romagna. Non vince ma, reduce dalla partecipazione al concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme, tenta la strada dello spettacolo: diversi i programmi televisivi a cui ha partecipato: da Quelli che…, a Ciao Darwin.

Dopo alcune esperienze televisive lascia il mondo dello spettacolo per dedicarsi a una vecchia passione: gli animali. Diventa così addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini, “uno dei lavori più belli al mondo” dichiara in seguito.

Tra le sue passioni anche la musica. L’incontro con il produttore Mauro Catalini segna l’inizio della sua carriera musicale: grazie al suo supporto, la giovane cantante ha potuto registrare un album studio in cui reinterpreta brani famosi in versione latino americana. Il suo primo singolo Hello è una cover del 2016 della famosissima canzone di Adele; ha suonato nel gruppo Del Barrio e, nel 2017, ha inciso l’album Gracias a la vida, un inno alla sua voglia di vivere.

Nel 2018 è concorrente di Ballando con le Stelle, in coppia con il maestro Stefano Oradei.

Gessica Notaro: la storia dell’aggressione con l’acido

Il 10 gennaio 2017 la vita di Gessica Notaro cambia per sempre quando viene aggredita sotto casa sua, a Rimini, dall’ex compagno Edson Tavares, che la sfregia al volto con dell’acido. Sono stati attimi di terrore, seguiti da molti complicati interventi chirurgici e continue cure. Ma lei ce l’ha fatta e si è fatta portavoce del messaggio “Questo non è amore“: con la sua storia vuole aiutare tutte le donne che vivono l’incubo che ha vissuto lei.

Gessica Notaro e Edson Tavares si erano conosciuti sul posto di lavoro, all’acquario di Rimini. Tra loro sboccia l’amore, ma l’uomo presto si rivela per quello che è veramente: un violento. Lei prova a lasciarlo e lui comincia a perseguitarla: non è bastata una denuncia per tenerla lontana dalle sue grinfie.

Dopo la terribile notte del 10 gennaio, Tavares ha provato a negare l’evidenza: si sarebbe dichiarato innocente nonostante siano state trovate diverse bottigliette di acido in casa sua. Il ragazzo è stato incarcerato preventivamente con l’accusa di lesioni aggravate.

In carcere, l’uomo, originario di Capoverde e accusato di stalking e minacce, avrebbe tentato il suicidio, ipotesi mai confermata dal suo legale, che ha tuttavia ribadito il suo “stato depressivo accentuato e di un malessere profondo, tant’è che hanno disposto la sorveglianza a vista”.

Tavares non ha scelto la data del 10 gennaio casualmente: sei anni prima, proprio in quella data, il fratello di Gessica si è suicidato, impiccandosi, come ha raccontato la ragazza in un’intervista a Panorama.

“Tavares è stato l’amore più grande della mia vita, nonostante i tradimenti e le difficoltà nel rapporto per via degli atteggiamenti di lui. Ma non riuscivo a lasciarlo. Quando ho iniziato a vedere le cose con lucidità ho preso forza e mi sono decisa a lasciarlo. (…) Lui mi ha detto: ‘me la pagherai e ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito’“, ha raccontato la ragazza in aula durante il processo.

Nel 2021 si è sottoposta a un delicato intervento al viso. “Questo è un momento di svolta nella mia vita”, ha scritto Gessica in un post social. “Si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima. Il fenomenale Dottor Brunelli mi ha letteralmente scolpito il viso”.

Con l’aiuto dei social – il suo profilo Instagram è seguitissimo – la ragazza ha sempre aggiornato amici e fan, esprimendo loro quanto sia grata per l’interessamento e il supporto. Con post quotidiani ha fatto sapere tutti i suoi progressi, raccogliendo diversi commenti di supporto e stima.

Gessica Notaro: la vita privata

Anche nei momenti più bui ha raccontato la volontà di riprendere a vivere la quotidianità e tornare a cantare prima possibile. È proprio dalle sue piattaforme social che, dopo la sua terribile disavventura, ha fatto sapere di aver ritrovato la fiducia negli uomini e la voglia di amare, dopo la tragica storia con il suo ex, autore dell’aggressione, Edson Tavares. Con l’uomo, il cubano Allen Esposito Linares, la storia si è pero conclusa tra il 2018 e il 2019.

Nell’estate del 2019 esce allo scoperto sui social con un altro uomo. Di lui sappiamo solo che si chiama Marco. Però è con Filippo Bologni che ha intrecciato una storia seria: i due appaiono sui social per la prima volta nel dicembre del 2020 sui social.

Nel novembre 2022, poi, come si vede anche da un video sui profili Instagram di entrambi, il fidanzato le ha chiesto la mano. I due convoleranno ufficialmente a nozze!

Chi è il fidanzato di Gessica Notaro, Filippo Bologni?

Filippo Bologni è un carabiniere, con un passato da campione italiano di salto a ostacoli e anche una passione per l’equitazione, che gli ha permesso anche di ottenere importanti premi. Sappiamo che vive a Roma e che è nato nel 1994.

4 curiosità su Gessica Notaro

– Mattarella le ha affidato il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

– Nel gennaio 2018 ha sfilato per la maison Gattinoni, diretta da Guillermo Mariotto, uno dei giudici di Ballando con le Stelle.

– Ama molto la cultura e la musica latino-americana e andare a cavallo.

– Nel 2020 sale sul palco del Festival di Sanremo come ospite, cantando una canzone scritta da Ermal Meta, insieme a Antonio Maggio.

