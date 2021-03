Gessica Notaro si è sottoposta ad un intervento al viso che le permetterà di impossessarsi di nuovo del proprio aspetto dopo la tremenda aggressione.

Gessica Notaro ha subito numerosi interventi dopo la terribile aggressione con l’acido subita da parte del suo ex, Edson Tavares, nel 2017. La modella ha aggiornato i fan dopo l’ultima operazione subita e che le permetterà di tornare in possesso del proprio aspetto:

“Questo è un momento di svolta nella mia vita. Perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima. Il fenomenale Dottor Brunelli mi ha letteralmente scolpito il viso”, ha scritto nel suo post senza nascondere la sua incontenibile felicità.

Gessica Notaro: l’intervento al viso

Oltre agli interventi che le hanno permesso di guarire dalle ferite e recuperare in parte la vista, Gessica Notaro si è sottoposta al primo intervento che le consentirà di riacquisire parte della sua identità, quella che le è stata violentemente strappata dal suo ex, Edson Tavares, la notte del 10 gennaio 2017. L’uomo è stato condannato a 15 anni di carcere e in questi anni di battaglia in tribunale, Gessica Notaro non ha mai smesso di condividere con i fan il suo dolore e il suo coraggio.

“E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici. Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne. Già stasera, vedendomi davanti allo specchio post operazione, sono rimasta incantata dal lavoro del dottore. La felicità è alle stelle. Sono commossa. Piango di gioia…”, ha annunciato la modella in un post via social, che ha subito ricevuto centinaia di messaggi d’incoraggiamento da parte di fan, amici e colleghi.

Il nuovo amore e la condanna

Oggi Gessica Notaro ha ritrovato la felicità accanto al fidanzato Filippo Bologni. A dicembre 2020 la Cassazione ha confermato la condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per il suo ex, Edson Tavares. “Sono molto contenta, ho fatto bene a riporre la mia fiducia nella magistratura che non mi ha tradita”, aveva dichiarato Gessica Notaro all’Ansa alla notizia del verdetto.