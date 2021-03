Alessia Cammarota ha annunciato via social di aver perso il terzo figlio che aspettava insieme al marito Aldo Palmeri.

Alessia Cammarota ha condiviso il suo dolore dopo la perdita di quello che sarebbero stato il suo terzo figlio insieme al marito Aldo Palmeri. La coppia – che aveva annunciato la gravidanza nelle scorse settimane – avrebbe cancellato tutti i post a riguardo e ha fatto sapere di voler affrontare il proprio dolore nel massimo riserbo.

“Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto: vi prego! Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore, DA SOLI. Speriamo capirete”, ha scritto Alessia Cammarota nella sua story via social.

Alessia Cammarota: il dramma per il terzo figlio

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, ex partecipanti di Uomini e Donne, hanno condiviso con i fan sui social il loro grande dolore: la coppia ha appena perso quello che sarebbe stato il loro terzo bambino. Per il momento Aldo Palmeri non ha commentato la notizia, mentre Alessia Cammarota ha annunciato la vicenda chiedendo ai fan di rispettare la loro privacy durante questo momento particolarmente difficile.

La coppia avrebbe cancellato tutti i post inerenti questa terza gravidanza sui social (compresi quelli riguardanti il baby shower durante il quale avevano annunciato che avrebbero avuto un terzo maschietto).

La famiglia, le nozze e i figli

Dopo l’amore scoppiato a Uomini e Donne e le nozze celebrate nel 2014, Alessia e Aldo Palmeri hanno avuto due figli, Niccolò e Leonardo. La coppia in questi anni ha condiviso gioie e dolori attraverso i social, e senza dubbio la perdita improvvisa del loro terzo bambino è stata uno shock per entrambi. Sui social in tanti, tra amici e fan, hanno espresso la loro solidarietà nei loro confronti durante questo momento particolarmente difficile.

