Dopo circa due anni di relazione, si sposano Gessica Notaro e Filippo Bologni: la proposta è avvenuta nel luogo del loro primo incontro.

È avvenuta poco prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition la proposta di matrimonio da parte del giovane cavaliere Filippo Bologni a Gessica Notaro. La coppia ha deciso di fare il grande passo dopo circa due anni di relazione. Bologni ha fatto l’importante proposta alla cantante nel luogo dove si sono conosciuti la prima volta, ovvero durante la Fieracavalli a Verona.

La proposta tra Gessica Notaro e Filippo Bologni

La proposta è avvenuta sotto gli occhi di tutti al centro dell’arena. Dopo aver preso in mano un microfono, Filippo Bologni si è inginocchiato e ha chiesto a Gessica Notaro di diventare sua moglie. La donna, visibilmente commossa, ha subito detto il fatidico “Sì”. La coppia si è poi sciolta in un abbraccio molto romantico. La proposta è stata pubblicata poco dopo sui social e la coppia ha ricevuto in pochissimo tempi centinaia di commenti di auguri.

La storia d’amore tra Gessica Notaro e Filippo Bologni

Gessica Notaro sta finalmente vivendo la storia d’amore che ha sempre sognato. Dopo essere stata vittima nel 2017 di un attacco con l’acido al volto da parte del suo ex fidanzato Jorge Edson Tavares, la donna aspettava solo di incontrare un nuovo amore che le portasse la gioia e la felicità che si merita.

Questo è arrivato nel 2020. La donna era stata infatti invitata come testimonial dell’evento di equitazione e Bologni, dopo aver vinto una Gara di coppa del mondo, aveva potuto scambiare due parole con la donna. In un’intervista recente Notaro aveva detto: “Potrei dire mille cose di lui, ma io mi sono innamorata della sua intelligenza. L’amore è una cosa bellissima, l’amore non fa male”. Auguriamo quindi tanta felicità alla coppia e aspettiamo il matrimonio!

